В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской премии Russian Travel Awards

21 февраля в Санкт-Петербурге на территории "Брусницын Холла" состоялась торжественная церемония награждения III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

Финальные мероприятия премии прошли при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПБ ГБУ «Городской Туристско-Информационный Центр».

Учредители премии: ФРОС «Регион ПР» и ООО «Консалтинг-Тур».

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года.

20 февраля на площадке МФК «Горный» прошли публичные выступления представителей 44 регионов страны. Они соревновались в 20 официальных номинациях за право быть лучшими. Представленные в финале регионы были отобраны в шорт-лист благодаря победам в профессиональных конкурсах в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

В торжественной церемонии награждения приняли участие Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, и Геннадий Шаталов, председатель Попечительского совета Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

Лауреаты III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards:

Регион устойчивого развития туризма:

1 место – Санкт-Петербург

2 место – Тюменская область

3 место – Краснодарский край

3 место - Республика Бурятия

Регион сувенирной туристической продукции:

1 место – Кузбасс

2 место – Республика Башкортостан

3 место – Пермский край

3 место - Московская область

Регион арктического туризма:

1 место – Мурманская область

2 место – Архангельская область

3 место – Чукотский АО

Регион этнокультурного туризма:

1 место – Республика Башкортостан

2 место – Республика Марий Эл

3 место – Забайкальский край

Регион гастрономического туризма:

1 место – Калининградская область

2 место – Мурманская область

3 место – Санкт-Петербург

3 место - Республика Бурятия

Лучший туристский маркетинг региона:

1 место – Тюменская область

2 место – Мурманская область

3 место – Санкт-Петербург

Регион санаторного и оздоровительного туризма:

1 место – Тюменская область

2 место – Курганская область

2 место - Республика Татарстан

3 место – Краснодарский край

Регион детского туризма:

1 место – Самарская область

2 место – Тамбовская область

3 место – Волгоградская область

Регион музейного туризма:

1 место – Нижегородская область

2 место – Тверская область

3 место – Псковская область

Регион культурно-познавательного туризма:

1 место – Калининградская область

2 место – Тверская область

3 место – Республика Мордовия

Регион туристических маршрутов и экскурсионных программ:

1 место – Республика Башкортостан

2 место – Кузбасс

2 место - Свердловская область

3 место – Удмуртская Республика

3 место - Республика Крым

Регион семейного отдыха и туризма:

1 место – Москва

2 место – Санкт-Петербург

3 место – Республика Крым

Регион образовательного туризма:

1 место – Тамбовская область

2 место – Санкт-Петербург

3 место – Самарская область

Регион автотуризма:

1 место – Мурманская область

2 место – Архангельская область

3 место – Воронежская область

Регион MICE туризма:

1 место – Калининградская область

2 место – Кузбасс

3 место – Тверская область

Регион горнолыжного туризма:

1 место – Кузбасс

2 место – Пермский край

3 место – Ленинградская область

Регион конгрессно-выставочной деятельности:

1 место – Свердловская область

2 место – Нижегородская область

3 место – Республика Башкортостан

Регион туристических брендов:

1 место – Архангельская область

2 место – Краснодарский край

3 место – Ханты-Мансийский АО

Регион промышленного туризма:

1 место – Белгородская область

2 место – Челябинская область

3 место – Орловская область

Регион событийного туризма:

1 место – Санкт-Петербург

2 место – Нижегородская область

3 место – Кузбасс

3 место - Белгородская область

Геннадий Шаталов вручил благодарности от Попечительского совета премии — «За большой личный вклад в развитие отечественного туризма»:

Чайковский Евгений Валерьевич, председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области

Яковлев Сергей Владимирович, министр туризма и промыслов Нижегородской области

Иванов Сергей Евгеньевич, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму

Шпилько Сергей Павлович, Почетный Президент Российского союза туриндустрии

Лауреаты III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в специальных номинациях Попечительского совета:

Лучший проект железнодорожного туризма – проект «Вагон знаний», Куйбышевский филиал ФПК;

Лучший благотворительный проект в туризме – концерт «Таланты турбизнеса»;

Лучшее событие года в туризме – Празднование 30-летия Российского союза туриндустрии;

За лучшую маркетинговую компанию по продвижению туристических проектов региона - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга;

За активное развитие конгрессно-выставочной деятельности – Санкт-Петербург;

За активное развитие MICE-туризма – Москва;



Лучший межрегиональный туристический проект «От рассвета до заката»:

Комитет по туризму города Москвы

Комитет по развития туризма Санкт-Петербурга

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области

Фото предоставлено организаторами конкурса