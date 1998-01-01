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22 февраля
В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской премии Russian Travel Awards

Представители 44 регионов соревновались в 20 официальных номинациях


 

21 февраля в Санкт-Петербурге на территории "Брусницын Холла" состоялась торжественная церемония награждения III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

Финальные мероприятия премии прошли при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПБ ГБУ «Городской Туристско-Информационный Центр».

Учредители премии: ФРОС «Регион ПР» и ООО «Консалтинг-Тур».

 

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года.

 

20 февраля на площадке МФК «Горный» прошли публичные выступления представителей 44 регионов страны. Они соревновались в 20 официальных номинациях за право быть лучшими. Представленные в финале регионы были отобраны в шорт-лист благодаря победам в профессиональных конкурсах в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

В торжественной церемонии награждения приняли участие Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, и Геннадий Шаталов, председатель Попечительского совета Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

 

Лауреаты III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards:

Регион устойчивого развития туризма:

1 место – Санкт-Петербург

2 место – Тюменская область

3 место – Краснодарский край

3 место - Республика Бурятия

 

Регион сувенирной туристической продукции:

1 место – Кузбасс

2 место – Республика Башкортостан

3 место – Пермский край

3 место - Московская область

 

Регион арктического туризма:

1 место – Мурманская область

2 место – Архангельская область

3 место – Чукотский АО

 

Регион этнокультурного туризма:

1 место – Республика Башкортостан

2 место – Республика Марий Эл

3 место – Забайкальский край

 

Регион гастрономического туризма:

1 место – Калининградская область

2 место – Мурманская область

3 место – Санкт-Петербург

3 место - Республика Бурятия

 

Лучший туристский маркетинг региона:

1 место – Тюменская область

2 место – Мурманская область

3 место – Санкт-Петербург

 

Регион санаторного и оздоровительного туризма:

1 место – Тюменская область

2 место – Курганская область

2 место - Республика Татарстан

3 место – Краснодарский край

 

Регион детского туризма:

1 место – Самарская область

2 место – Тамбовская область

3 место – Волгоградская область

 

Регион музейного туризма:

1 место – Нижегородская область

2 место – Тверская область

3 место – Псковская область

 

Регион культурно-познавательного туризма:

1 место – Калининградская область

2 место – Тверская область

3 место – Республика Мордовия

 

Регион туристических маршрутов и экскурсионных программ:

1 место – Республика Башкортостан

2 место – Кузбасс

2 место - Свердловская область

3 место – Удмуртская Республика

3 место - Республика Крым

 

Регион семейного отдыха и туризма:

1 место – Москва

2 место – Санкт-Петербург

3 место – Республика Крым

 

Регион образовательного туризма:

1 место – Тамбовская область

2 место – Санкт-Петербург

3 место – Самарская область

Регион автотуризма:

1 место – Мурманская область

2 место – Архангельская область

3 место – Воронежская область

 

Регион MICE туризма:

1 место – Калининградская область

2 место – Кузбасс

3 место – Тверская область

 

Регион горнолыжного туризма:

1 место – Кузбасс

2 место – Пермский край

3 место – Ленинградская область

 

Регион конгрессно-выставочной деятельности:

1 место – Свердловская область

2 место – Нижегородская область

3 место – Республика Башкортостан

 

Регион туристических брендов:

1 место – Архангельская область

2 место – Краснодарский край

3 место – Ханты-Мансийский АО

 

Регион промышленного туризма:

1 место – Белгородская область

2 место – Челябинская область

3 место – Орловская область

 

Регион событийного туризма:

1 место – Санкт-Петербург

2 место – Нижегородская область

3 место – Кузбасс

3 место - Белгородская область

 

Геннадий Шаталов вручил благодарности от Попечительского совета премии — «За большой личный вклад в развитие отечественного туризма»:

  • Чайковский Евгений Валерьевич, председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области

  • Яковлев Сергей Владимирович, министр туризма и промыслов Нижегородской области

  • Иванов Сергей Евгеньевич, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму

  • Шпилько Сергей Павлович, Почетный Президент Российского союза туриндустрии

 

Лауреаты III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в специальных номинациях Попечительского совета:

Лучший проект железнодорожного туризма – проект «Вагон знаний», Куйбышевский филиал ФПК;
Лучший благотворительный проект в туризме – концерт «Таланты турбизнеса»;
Лучшее событие года в туризме – Празднование 30-летия Российского союза туриндустрии;
За лучшую маркетинговую компанию по продвижению туристических проектов региона - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга;
За активное развитие конгрессно-выставочной деятельности – Санкт-Петербург;
За активное развитие MICE-туризма – Москва;

Лучший межрегиональный туристический проект «От рассвета до заката»:

  • Комитет по туризму города Москвы

  • Комитет по развития туризма Санкт-Петербурга

  • Министерство туризма и промыслов Нижегородской области

 

Фото предоставлено организаторами конкурса


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