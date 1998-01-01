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22 февраля
В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения лауреатов Всероссийской премии Russian Travel Awards
Представители 44 регионов соревновались в 20 официальных номинациях
21 февраля в Санкт-Петербурге на территории "Брусницын Холла" состоялась торжественная церемония награждения III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.
Финальные мероприятия премии прошли при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПБ ГБУ «Городской Туристско-Информационный Центр».
Учредители премии: ФРОС «Регион ПР» и ООО «Консалтинг-Тур».
Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года.
20 февраля на площадке МФК «Горный» прошли публичные выступления представителей 44 регионов страны. Они соревновались в 20 официальных номинациях за право быть лучшими. Представленные в финале регионы были отобраны в шорт-лист благодаря победам в профессиональных конкурсах в сфере туризма и индустрии гостеприимства.
В торжественной церемонии награждения приняли участие Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга, Сергей Корнеев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, и Геннадий Шаталов, председатель Попечительского совета Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.
Лауреаты III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards:
Регион устойчивого развития туризма:
1 место – Санкт-Петербург
2 место – Тюменская область
3 место – Краснодарский край
3 место - Республика Бурятия
Регион сувенирной туристической продукции:
1 место – Кузбасс
2 место – Республика Башкортостан
3 место – Пермский край
3 место - Московская область
Регион арктического туризма:
1 место – Мурманская область
2 место – Архангельская область
3 место – Чукотский АО
Регион этнокультурного туризма:
1 место – Республика Башкортостан
2 место – Республика Марий Эл
3 место – Забайкальский край
Регион гастрономического туризма:
1 место – Калининградская область
2 место – Мурманская область
3 место – Санкт-Петербург
3 место - Республика Бурятия
Лучший туристский маркетинг региона:
1 место – Тюменская область
2 место – Мурманская область
3 место – Санкт-Петербург
Регион санаторного и оздоровительного туризма:
1 место – Тюменская область
2 место – Курганская область
2 место - Республика Татарстан
3 место – Краснодарский край
Регион детского туризма:
1 место – Самарская область
2 место – Тамбовская область
3 место – Волгоградская область
Регион музейного туризма:
1 место – Нижегородская область
2 место – Тверская область
3 место – Псковская область
Регион культурно-познавательного туризма:
1 место – Калининградская область
2 место – Тверская область
3 место – Республика Мордовия
Регион туристических маршрутов и экскурсионных программ:
1 место – Республика Башкортостан
2 место – Кузбасс
2 место - Свердловская область
3 место – Удмуртская Республика
3 место - Республика Крым
Регион семейного отдыха и туризма:
1 место – Москва
2 место – Санкт-Петербург
3 место – Республика Крым
Регион образовательного туризма:
1 место – Тамбовская область
2 место – Санкт-Петербург
3 место – Самарская область
Регион автотуризма:
1 место – Мурманская область
2 место – Архангельская область
3 место – Воронежская область
Регион MICE туризма:
1 место – Калининградская область
2 место – Кузбасс
3 место – Тверская область
Регион горнолыжного туризма:
1 место – Кузбасс
2 место – Пермский край
3 место – Ленинградская область
Регион конгрессно-выставочной деятельности:
1 место – Свердловская область
2 место – Нижегородская область
3 место – Республика Башкортостан
Регион туристических брендов:
1 место – Архангельская область
2 место – Краснодарский край
3 место – Ханты-Мансийский АО
Регион промышленного туризма:
1 место – Белгородская область
2 место – Челябинская область
3 место – Орловская область
Регион событийного туризма:
1 место – Санкт-Петербург
2 место – Нижегородская область
3 место – Кузбасс
3 место - Белгородская область
Геннадий Шаталов вручил благодарности от Попечительского совета премии — «За большой личный вклад в развитие отечественного туризма»:
Лауреаты III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в специальных номинациях Попечительского совета:
Лучший проект железнодорожного туризма – проект «Вагон знаний», Куйбышевский филиал ФПК;
Фото предоставлено организаторами конкурса
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