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Туроператоры: Ажиотажного спроса на туры к 23 февраля нет

Чаще всего туристы выбирают на ближайшие праздники Сочи и гастротуры

Как сообщают туроператоры, опрос которых публикует сегодня RTN, в этом году на праздничные выходные по случаю 23 февраля российские туристы выбирают туры на горные и морские курорты Краснодарского края, а также короткие экскурсионные поездки с гастрономическим уклоном в соседние регионы.

Ажиотажного спроса нет, объем продаж сохранился примерно на уровне 2023 года.

«Туристы из Москвы, прежде всего, бронируют программы с каким-то гастрономическим элементом, они пользуются спросом именно на 23 февраля. Популярны однодневные туры в Егорьевск «Хмельное путешествие» и в Тверь с посещением пивного завода «Афанасий». Отлично продается Кострома, где появились новые музеи, добавились экскурсионные объекты, город стали приводить в порядок. Плюс в Кострому стало удобно добираться: пустили «Ласточку», которая приходит утром и около семи вечера отправляется обратно. Хорошо для одно- и двухдневных программ.

Также неплохо спрашивают музей «Дорога памяти» в парке «Патриот», мемориал советскому солдату во Ржеве», – рассказала директор российского отдела туроператора «Ванд» Ирина Астахова.

Стоимость однодневного экскурсионного тура в Подмосковье или близлежащий регион на 23 февраля стартует от 3 тыс. рублей на человека и доходит примерно до 4 тыс. Среди двухдневных программ популярны туры в Рыбинск, Тутаев. Их стоимость составляет от 12 тыс. до 14,5 тыс. рублей на человека в зависимости от направления, трехдневных туров – от 17 тыс. рублей.

«Рост цен, к сожалению, не может не отражаться на спросе.

Хотя и гостиницы, и программы, и музеи, и транспорт – все очень достойное, но стоимость продукта зачастую перебивает у туристов желание путешествовать», – подчеркнула Астахова.

У туроператора «Виадук-тур» на 23 февраля наиболее востребованы экскурсионные программы на два-три дня в Вологду, Пензу, Саратов, по Золотому кольцу. При этом ажиотажного спроса на эти даты в компании также не отмечают.

«Сейчас номер один в продажах – туры в Москву на весенние каникулы и майские праздники. На эти даты осталось мало мест, придется отказывать туристам», – сообщила гендиректор компании Лариса Федорова.

В «Алеане» заметили снижение спроса на туры по России в выходные, приуроченные к 23 февраля. Руководитель пресс-службы Ирина Романова отметила, что годом ранее на День защитника отечества отдыхали 4 дня и на более продолжительные каникулы туры бронировались активнее.

«Традиционно наибольшим спросом пользуются отели Краснодарского края, Подмосковья, термальные источники Тюмени, горнолыжные курорты. Также мы отмечаем рост интереса к поездкам выходного дня в Нижний Новгород, Ярославль, Суздаль, Калугу», – сказала она.

Среди самых популярных направлений у туроператора – Краснодарский край, его доля в общем объеме бронирований – 38%. На Подмосковье приходится 10%, на Тюменскую область – 9%, Москва – 8%, горнолыжные курорты Северного Кавказа– суммарно 5%, у Санкт-Петербурга и Казани – по 3%.

По данным «Алеана», в Сочи наибольшим спросом пользуются прибрежные отели с развитой инфраструктурой и горный кластер. К примеру, «Алеан Фэмили Биарриц» 4* в Геленджике стоит от 79,4 тыс. рублей на двоих за три ночи. В Подмосковье наиболее популярны объекты, работающие по системе «все включено», самые востребованные быстро раскупили. Популярный отель «Оркестра Ока» 3* обойдется от 30,9 тыс. рублей при размещении вдвоем на три ночи.

«Спрос на московские отели в длинные февральские выходные вырос на 17% относительно прошлого года. Трехдневная поездка с проживанием в столичной гостинице 3-4* стоит от 14 тыс. рублей на двоих», – уточнила г-жа Романова.

/TOURBUS.RU