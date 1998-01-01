Катарские развлечения: гольф, арабские скакуны, вечерний рынок и сафари в пустыне

Участники фам-трипа в Катаре, который был организован на прошлой неделе компанией Molecula Group и ее DMC-партнером Experience Qatar, смогли сами открыть необычные места и попробовать разные активности в Дохе и ее окрестностях. Представляем пять интересных мест Катара, которые можно включать в экскурсионные и инсентив-программы для своих клиентов.

Гольф-клуб Education City Golf Club

Гольф-клуб с 18-и луночным полем располагается в образовательном районе Дохи - Education City рядом с красивой одноименной ареной, где в 2022 г. проводился ЧМ по футболу. В последние годы гольф становится популярной темой для проведения тимбилдингов.

После поездки на электрокарах по живописной территории клуба опытные инструкторы, разбив участников на две-три команды, обучат азам техники игры, проведут небольшую тренировку.

После этого состоится минитурнир на зелёной лужайке паттинга - даже новичкам и далеким от спорта людям участвовать в игре будет несложно и увлекательно. А завершит командное мероприятие фуршет в панорамном ресторане гольф-клуба.

Как альтернативу гольфу, здесь же в Education City Golf Club можно провести обучение забавной игре падел-теннис, где используют похожие на теннисные, но более короткие ракетки, удары наносят по мягкому мячу, а небольшой корт окружают стеклянные стены.

Конная арена Al Shaqab Equestrian Center

Рядом с районом Education City в Дохе находится ещё один обязательный объект посещения - крупнейшая в мире конная арена и центр для тренировок 185 арабских лошадей. На экскурсии по центру Al Shaqab гостям покажут, как ухаживают, кормят и тренируют благородных элитных лошадей, некоторые из которых, кстати, принадлежат Эмиру Катара.

У породистых скакунов есть свои бассейн, спа-процедуры, беговые дорожки, тренажеры, фены для сушки, груминг-центр. Для них здесь работают ученые, диетологи и врачи.

В центре Al Shaqab можно не только полюбоваться грациозными животными, но и под руководством инструктора совершить конные прогулки по манежу (стоимость 45 мин катания - 300 реалов или около $80). И, конечно, сделать множество неповторимых фотографий с десятками красивейших лошадей!

Музей спорта и Олимпийских игр 3-2-1

В Катаре любят спорт, здесь проводится множество соревнований самого высокого уровня - от ЧМ по футболу и этапа Формулы-1 до турниров ATP по теннису. В Катаре даже существует особый официальный праздник - День спорта. Его отмечают 13 февраля. Это выходной день, когда все стадионы, спортивные центры, гольф-клубы бесплатно открываются для тренировок местных жителей и туристов.

Музей спорта в Дохе - один из крупнейших в мире. Стеклянное цилиндрическое здание, выполненное по проекту испанского архитектора Джоана Сибина, оплетают пять олимпийских колец. Музей 3-2-1 примыкает к стадиону Халифа, одному из восьми стадионов, на которых проходили игры ЧМ-2022.

Музейная экспозиция тянется вдоль огромной галереи-спирали, проходящей с шестого до первого этажа здания. Посетителям музея будет интересно принять участие в разных необычных активностях. Например, стать комментатором и взять интервью в настоящей телевизионной студии ЧМ или в VR-очках почувствовать себя настоящим голкипером на футбольной арене.

Рынок Сук Вакиф (Souq Waqif)

Центр вечерней жизни Дохи - колоритный многоголосый рынок Сук Вакиф. В извилистых улочках легко заблудиться, но интересно наблюдать за ремёслами и покупать аутентичные подарки. Дополнительный колорит рынку придает линия современных небоскрёбыов, расположенных неподалеку. Золото, жемчуг (в прошлом Катар был мировым центром жемчужной промышленности) текстиль, украшения, светильники, циновки из пальмовых листьев, традиционные наряды соп и, конечно, специи, финики - за этим идут на Сук Вакиф туристы из всех стран мира.

А ещё, чтобы посетить Соколиный рынок и подержать на своей руке хищную птицу - один из символов Катара. Ещё одна изюминка рынка - Художественный центр с ремесленными мастерскими - здесь можно взять уроки рисования или понаблюдать за работой художников.

Для инсентив-групп Сук Вакиф - прекрасная возможность для проведения всевозможных квестов в лабиринте шумных и ярких торговых рядов.

Сафари в пустыне

Чтобы почувствовать себя бедуином, нужно отправиться в путешествие в пустыню. Дорога из Дохи займёт немногим больше часа. Полдневная программа включает поездку верхом на верблюдах, фотоостановку для знакомства с соколами. И ралли на джипах по песчаным дюнам. В пути будет несколько остановок в живописных местах, в том числе на берегу внутреннего моря Катара - Khor Al Adaid, где можно полюбоваться необычным оптическим эффектом - небо и вода сливаются на горизонте.

Машинами управляют лицензированных водители. Заряд адреналина туристам гарантирован!

В завершении путешествия гостей ждёт переезд в Sealine Beach Resort на берегу Персидского залива - с развлечениями на воде, плаванием в море или бассейне и вкусным обедом, где перемешаны местные, азиатские и европейские блюда.

/TOURBUS.RU