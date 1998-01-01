Минэкономразвития РФ: Программа субсидирования чартеров по России перезапущена не будет

Минэкономразвития не намерен перезапускать программу субсидирования туристических чартеров по России, поскольку сейчас не требуется стимулировать спрос на турпродукты, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимир Трач, которого цитирует «Интерфакс».

«Дискуссия с чартерами не нова, мы уже неоднократно это обсуждали. Стимулировать спрос, по мнению Минэкономразвития, — это мера, которая теряет актуальность с учетом повышенного спроса на туристические продукты.

Мы предлагаем сконцентрироваться на поддержке предложения со стороны туротрасли, а не со стороны стимулирования спроса и возможности увеличения турпотока, который во внутреннем туризме и так значительный и превышает возможности», — сказал он, выступая на стратегической сессии РСТ по транспорту в Госдуме.

Как отметил замгендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко, большинство популярных у российских туристов направлений стали востребованы после запуска туда туристических чартеров в 2020 году. Это Тюмень, Карелия, Мурманск, Шерегеш, Байкал, Дальний Восток и другие.

«В 2023 году программа поддержки чартерных перевозок авиационных по стране была Минэкономразвития свернута. На наш взгляд, это неверно, потому что главными выгодоприобретателями субсидирования чартерных перевозок являются не туроператоры, а туристы», — сказал он.

По словам эксперта, за счет субсидирования 50% стоимости перевозки были очень привлекательные цены на турпакеты, поэтому туристы принимали решение ехать в такие отдаленные регионы, которые сейчас продаются по значительно более высоким ценам.

«На наш взгляд крупных туроператоров все-таки надо вернуться к субсидированию чартерных авиаперевозок.

Кроме того, есть смысл осуществлять субсидирование и на блоке местных регулярных рейсов. Это была бы серьезная поддержка туристов, которые путешествуют регулярными рейсами», — добавил г-н Сирченко.

В свою очередь, почетный президент РСТ Сергей Шпилько также поддержал инициативу перезапуска субсидирования туристических чартеров в РФ.

«Сейчас можно было бы выбирать в год хотя бы одно-два направления, которые могли бы так выстрелить. Это была бы красивая история с точки зрения туристических потоков», — заключил он.

Как напоминает информагентство, программа субсидирования чартерных рейсов стартовала в 2020 году и стала одной из мер государственной поддержки турбизнеса в пандемию.

Предполагалось, что в 2021-2023 годах ежегодно на нее будет выделяться до 1,2 млрд рублей. Однако решение по ее продолжению в 2023 году так и не было принято.

/TOURBUS.RU