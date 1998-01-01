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22 февраля
Минэкономразвития РФ: Программа субсидирования чартеров по России перезапущена не будет

Ведущие эксперты туррынка не согласны с принятым решением


 

Минэкономразвития не намерен перезапускать программу субсидирования туристических чартеров по России, поскольку сейчас не требуется стимулировать спрос на турпродукты, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Владимир Трач, которого цитирует «Интерфакс».

 

«Дискуссия с чартерами не нова, мы уже неоднократно это обсуждали. Стимулировать спрос, по мнению Минэкономразвития, — это мера, которая теряет актуальность с учетом повышенного спроса на туристические продукты.

Мы предлагаем сконцентрироваться на поддержке предложения со стороны туротрасли, а не со стороны стимулирования спроса и возможности увеличения турпотока, который во внутреннем туризме и так значительный и превышает возможности», — сказал он, выступая на стратегической сессии РСТ по транспорту в Госдуме.

 

Как отметил замгендиректора туроператора Fun&Sun Александр Сирченко, большинство популярных у российских туристов направлений стали востребованы после запуска туда туристических чартеров в 2020 году. Это Тюмень, Карелия, Мурманск, Шерегеш, Байкал, Дальний Восток и другие.

«В 2023 году программа поддержки чартерных перевозок авиационных по стране была Минэкономразвития свернута. На наш взгляд, это неверно, потому что главными выгодоприобретателями субсидирования чартерных перевозок являются не туроператоры, а туристы», — сказал он.

 

По словам эксперта, за счет субсидирования 50% стоимости перевозки были очень привлекательные цены на турпакеты, поэтому туристы принимали решение ехать в такие отдаленные регионы, которые сейчас продаются по значительно более высоким ценам.

«На наш взгляд крупных туроператоров все-таки надо вернуться к субсидированию чартерных авиаперевозок.

Кроме того, есть смысл осуществлять субсидирование и на блоке местных регулярных рейсов. Это была бы серьезная поддержка туристов, которые путешествуют регулярными рейсами», — добавил г-н Сирченко.

 

В свою очередь, почетный президент РСТ Сергей Шпилько также поддержал инициативу перезапуска субсидирования туристических чартеров в РФ.

«Сейчас можно было бы выбирать в год хотя бы одно-два направления, которые могли бы так выстрелить. Это была бы красивая история с точки зрения туристических потоков», — заключил он.

 

Как напоминает информагентство, программа субсидирования чартерных рейсов стартовала в 2020 году и стала одной из мер государственной поддержки турбизнеса в пандемию.

Предполагалось, что в 2021-2023 годах ежегодно на нее будет выделяться до 1,2 млрд рублей. Однако решение по ее продолжению в 2023 году так и не было принято.

/TOURBUS.RU


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