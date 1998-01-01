Новости Сергей Агафонов: «Основные проблемы агентов — отсутствие глубины продаж и рост стоимости туров» Гендиректор сети «Магазины горящих путевок» рассказал о проблемах взаимоотношний агентств и туроператоров и дал прогнозы на сезон-2024

Один из ведущих отечественных экспертов в области агентского турбизнеса, руководитель сети «Магазины горящих путевок» Сергей Агафонов рассказал «Турбизнесу” об изменения на столь важном для индустрии агентском рынке. Как отметил эксперт, минувший год был для этого сектора турбизнеса непростым : “Сейчас мы находимся на уровне 60-70% от уровня 2019 года. Поэтому в наступившем 2024 году – я в этом уверен – будет продолжаться рост потребительской активности. Если говорить более детально об агентском бизнесе в России в 2023 году, то нас сопровождало отсутствие глубины продаж. Порой туры продавались по принципу «сегодня пришел – завтра улетел». Глубина продаж снизилась примерно до 10 дней. Второй момент – это увеличение стоимости туров, в первую очередь из-за курса валют. Если в высокий летний период 2022 года мы работали по курсу около 60 рублей за доллар, то в тот же период 2023 года курс был уже 100 рублей. То есть увеличение на две трети по отношению к курсу 2022 года. Отсюда вывод: высокая стоимость туров влияла на активность спроса. Также мы помним, что в прошлом году на основное выездное направление – Турцию – были высокие цены на протяжении и высокого, и низкого сезона. То есть отдых был дорогим».

При этом традиционно минувшим летом летом на первом месте Турция, на втором – Россия, на третьем – Египет. Это топ-3. По 4-5 местам был разброс: где-то на 4 место вышли ОАЭ. В зимний сезон в лидерах были Таиланд, Египет, Шри-Ланка. Как всегда, туристы активно ехали туда, где море, пляж и тепло. Если посмотреть на «Индекс Горящих», то Россия составляла в минувшем году порядка 18,3%, то есть это второе место после Турции по году. У Турции 32%. И Египет третий с 18,1%. Как отмечает эксперт, «Если говорить о прогнозе на 2024 год, будет по-прежнему расти внутренний туризм, юг России будет востребован. Прежде всего те направления, куда ставятся чартеры. Туристам есть смысл обращаться в турагентства: будет лучшая цена на размещение, которую агентам дают туроператоры, и возможность забронировать нужный объект размещения. Это важно, так как не всегда нужный отель можно самостоятельно забронировать, а у туроператора он есть».

Говоря об изменениях взаимоотношений агентов и туроператоров, Сергей Агафонов рассказал, что «Один из крупных туроператоров в конце 2023 года хотел перейти на совсем новые взаимоотношения с агентами. Идея была, чтобы агент всю стоимость тура, включая свое агентское вознаграждение, оплачивал туроператору. А уже затем после реализации, туроператор возвращает агенту его вознаграждение. Но такой вариант пока не прижился, и сейчас все туроператоры работают, как раньше. То есть агент оплачивает туроператору сумму за вычетом вознаграждения. Изменение пытались навязать, но в итоге это не состоялось». «Второй момент, который я вынес из общения с туроператорами: многие агенты их «кидают» и пытаются не оплачивать туры. В этой связи туроператоры сейчас задумываются о разделении ответственности между туроператором и агентом. Другими словами: если агент не перечислил деньги туроператору, то у туроператора не возникает ответственности по выполнению этого тура перед туристом. По сути это уже регулируется не туристическим законодательством, а Уголовным кодексом. Но, к сожалению, судебная практика часто заставляет туроператора либо выплатить туристу стоимость, или отправить его в аналогичный тур. Я понимаю обеспокоенность туроператоров по этому вопросу», -заключил эксперт. /TOURBUS.RU Полный текст интервью с Сергеем Агафоновым читайте в ближайшее время на нашем сайте в разделе «Горячая тема».



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