Новости Георгий Мохов: «Случаи изъятия заграничных паспортов из-за ошибок пока что единичны» Ранее сегодня СМИ сообщили о массовых изъятиях пограничниками загранпаспортов из-за ошибок в документе

Как сообщает «Интерфакс», сегодня в ряде российских СМИ появились сообщения об участившихся случаях изъятия загранпаспортов у выезжающих за рубеж туристов из-за ошибок в документе. Как отмечает руководитель Правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов, никаких массовых задержаний паспортов по этой причине сейчас нет, но пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие ошибки. Он напомнил, что поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ, вступившие в силу в июне 2023 года, расширили перечень оснований недействительности загранпаспорта, а также изъятия их на границе, в том числе у граждан, призванных на военную службу. А в декабре 2023 года вступило в силу постановление правительства, направленное на реализацию этого закона. «Пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены ошибки. Например, причиной признания документа недействительным может быть размазанный шрифт или измятость документа. Дело в том, что паспорта считываются электронный устройством, и при наличии дефектов машина его просто «не видит». В этом случае пограничники не могут пропустить владельца такого документа. Бывало, туристов останавливали на границе из-за ошибок в паспорте — например, неправильно написанной фамилии или города, неверно указанного пола. Но это буквально единицы. Остальные известные нам случаи хотя и обсуждались активно в соцсетях, были связаны, как правило, не с паспортными проблемами, а, например, с долгами гражданина или другими реальными поводами», — пояснил г-н Мохов. «При этом обязанность исполнения закона о порядке выезда из РФ и въезда, а также других подобных нормативов, лежит на гражданине — туристе и не находится в сфере ответственности организаций, оказывающих туристические услуги. То есть, туристам надо своевременно проверять информацию об ограничении права на выезд и самим внимательно изучить свой загранпаспорт на предмет возможных ошибок или опечаток», — добавил эксперт. Ггендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян также сообщил «Интерфаксу», что из-за подобных ошибок в паспортах и отказов в выезде туристы теряют сотни тысяч рублей, уплаченных за зарубежные туры. По его словам, турагентства сети фиксируют десятки подобных случаев. Он также рекомендует путешественникам тщательно проверять свой загранпаспорт при планировании поездки. «В этой истории с ошибками в загранпаспортах виноваты госструктуры, которые и выдавали этот документ. Они за это отвечать не хотят, а страдают люди. Из распространенных ошибок – родился в городе Санкт-Петербург, а на самом деле в Ленинграде или опечатка в названии города, или в номере паспорта. У нас таких случаев не один-не два, а десятки. И я думаю, что их еще больше, потому что многие не жалуются и покрывают сами убытки за неосуществленный отдых. Эта история у нас началась полгода назад, раньше людей с подобными ошибками пограничники могли пропустить, и туристы вылетали на отдых», – рассказал он. Как отметил г-н Мкртчян, теперь турагенты рекомендуют путешественникам тщательно сверять свой загранпаспорт, потому что остается риск не вылететь за границу. При этом конкретной информации о том, что именно нужно проверять, ни у кого нет. «Туристы могут обратиться в суд с исками, но только против ответственных госорганов, выдавших паспорт. Велика вероятность того, что им просто вернут деньги за госпошлину», — подчеркнул он. По словам турагентов, чаще всего ошибки находят в загранпаспортах на 5 лет. /TOURBUS.RU

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