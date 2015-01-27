Royal Jordanian в апреле возобновит рейсы из Москвы в Акабу

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian планирует возобновить прямые перелеты из Акабы в Москву в апреле, это позволит увеличить турпоток на курорт Красного моря, сообщают Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления по туризму Иордании Мажд Абу-Аркуба.

"Уже этой весной планы Royal Jordanian возобновить рейсы в Москву наконец будут претворены в жизнь. По плану рейсы должны стартовать с 1 апреля, но, возможно, старт будет сдвинут на пару недель.

Возобновление прямого авиасообщения заметно простимулирует спрос. Мы рассчитываем на достаточно быстрое возобновление потерянных объемов российского турпотока", – рассказал он.

Билетов на прямые рейсы в продаже пока нет, но они должны появиться в ближайшее время.

Как отметил Абу-Акруб, сейчас один из самых удобных вариантов перелета в Иорданию для туристов из России – рейсы Jazeera Airways из Москвы в Амман со стыковкой в Кувейте.

По словам регионального представителя Jazeera Airways в России Яны Вазири, эта авиакомпания также работает над запуском рейсов в Акабу этой весной. Предполагается, что эти рейсы увеличат интерес российских туристов к отдыху на Красном и Мертвом море.

Отельные предпочтения россиян в Иордании сейчвс – в основном отели высокой категории, - отмечает АТОР. Выбирают отели, расположенные как на уже зарекомендовавших себя курортах, таких как Tala Bay, так и новые отели. Из иорданских новинок на Красном море востребованы отель Hyatt на курорте Ayla и отель Al Manara, a Luxury Collection, расположенный внутри проекта Saraya.

Отели Акабы сейчас предлагают туристам выгодные цены на размещение, скидки достигают 40%.

«Такое решение принято по нескольким причинам. Во-первых, сейчас низкий сезон. А во-вторых, заметно снизился спрос по причине ситуации с Израилем.

Многие туристы отменили свои брони, глубина некоторых из них достигала октября. Конечно, мы опечалены такой ситуацией, но верим – все наладится. Со своей стороны мы хотим заверить туристов – отдых в Иордании по-прежнему безопасен, туристы могут не беспокоиться», – рассказал представитель курорта Tala Bay.

В связи с запуском прямых рейсов, Иордания в этом году, впервые после пандемии, примет участие в выставке MITT 2024.

«Мы берем большой стенд на выставке. Там можно будет пообщаться и с представителями Управления по туризму Иордании, и с принимающими компаниями, будут, конечно, и представители Royal Jordanian, которые обязательно анонсируют долгожданный запуск прямых рейсов. Мы едем в Россию, чтобы еще раз сказать – российский рынок важен для нас, и мы готовы делать все возможное для обеспечения россиянам самого лучшего отдыха в Иордании», – подчеркнул Мажд Абу-Аркуб.

По данным управления по туризму Иордании, российский турпоток в 2023 году составил 24,1 тыс., это на 50% больше, чем годом ранее. В допандемийном 2019 году турпоток был почти втрое больше — 62 тыс.

/TOURBUS.RU