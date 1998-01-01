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Уникальный Музей кукол расширяет сотрудничество с турбизнесом Петербурга

Петербургский Музей кукол вышел за рамки музейного пространства и стал просветительским центром для взрослых и детей

Представители петербургских туроператоров познакомились с уникальным Музеем кукол, коллекциякоторого насчитывает более 40 тысяч единиц хранения. Здесь есть практически все представители кукольного мира: статуи древних идолов, антикварные и музейные реплики, театральные марионетки, сувенирные национальные куклы, а также авторские работы современных дизайнеров. Визит представителей туриндустрии в Музей кукол организован Городским туристско-информационным бюро Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга, - рассказали нам сегодня в пресс-службе Комитета.

Музей кукол был создан при научно-методическом руководстве Российского Этнографического музея. В мае этого года он отметит 25-летие. К юбилею музей приготовил широкий спектр предложений для гостей и жителей города.

Школьным группам здесь предложат разнообразные культурно-просветительные программы: познакомят с бытом и традициями от Древней Руси до современности, посвятят в таинство библейских мотивов в кукольных образах, расскажут о профессии кукольника, продемонстрируют особенности театрального ремесла и покажут кукольный спектакль. Взрослых посетителей также ждет немало интересного.

Большой популярностью пользуется экспозиция «Петербургская першпектива», которая раскрывает особенности Северной столицы и разноликость ее жителей. Здесь можно встретить кукольные образы Михаила Ломоносова, гоголевского Носа, Михаила Боярского, Евгения Плющенко и многих других известных персонажей и личностей.

Предложения музея не ограничиваются только посещением экспозиций. Путешествие может продолжиться на мастер-классе по изготовлению собственной куклы. В музее есть свое небольшое производство, в котором при сотрудничестве Академии театрального искусства были созданы уникальные экспонаты.

За 25 лет Петербургский музей кукол вышел за рамки музейного пространства и стал культурным и просветительским центром для взрослых и детей.

Представители петербургских туроператоров заинтересовались разнообразной экскурсионной и развлекательной программой Музея кукол и выразили готовность включить его в туры для гостей города уже в нынешнем году.

«Музей удивил своим гибким подходом. Здесь есть возможность подготовить авторскую экскурсию под индивидуальный запрос», – отметила представитель туроператора Алиса Юдина.



«Не первый год работаю с этим музеем. Отрадно, что он развивается и предлагает экскурсии для большого количества целевых групп.

Музей можно включать как в обзорные экскурсии по городу, так и в тематические, посвященные изучению истории, религии, культуры нашей страны», – поделилась впечатлениями Валерия Андриевская.



Напомним, «Музейные вечера» – проект Городского туристско-информационного бюро Санкт Петербурга. Его задача – привлечение внимания к новым культурным объектам и пространствам города.

В этом году планируется провести более 20 визитов представителей туроператоров в музеи, редко включаемые в классические туристские маршруты.

/TOURBUS.RU

Фото: MUSEUMDOLLS.RU