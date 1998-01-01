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20 февраля
Туроператоры: Инцидент с российским туристами на Шри-Ланке не повлиял на спрос
Предупреждение российского посольства не касалось обычных туристов
Инцидент с российским туристами в отеле на Шри-Ланке и последующие заявления российского посольства не повлияли на интерес туристов к направлению, - сообщает сегодня RTN.
«Нам не поступило ни одного вопроса как со стороны уже там отдыхающих, так и от только собирающихся на отдых туристов», – отметил генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин
«Заявление было адресовано релокантам, а не туристам, которым ничто не угрожает. В плохие отели мы своих клиентов никогда не селили, работаем только с проверенными объектами размещения.
Да и посольство быстро смягчило свою риторику, пояснив, что туристы могут спокойно продолжить отдых на острове», – добавил эксперт.
По его словам, прежде со случаями домогательств на Шри-Ланке туроператор не сталкивался, но туристов всегда предупреждают, что в чужой стране необходимо вести себя адекватно, не гулять в уединенных местах.
«С другой стороны, это актуально для любого направления», – заметил г-н Гаркушин.
В компании «Пакс» также не отметили реакции туристов на призыв посольства РФ на Шри-Ланке.
«Это не та история, которая как-то могла бы повлиять на туризм, да и в любой стране что-то подобное может произойти, хотя мы с такими случаями никогда не сталкивались.
Вообще не понятно, зачем было сделано это заявление, возможно, кто-то, не подумав, опубликовал информацию. С другой стороны, это стало еще одним поводом поговорить о Шри-Ланке», – считает заместитель генерального директора Любовь Чучмаева.
Как ранее сообщило посольство России на Шри-Ланке, в ночь с 14 на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel в городе Хабарадува в отношении трех российских туристок «имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала». Гражданин России, находящийся на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица, вступился за девушек, после чего произошла драка с его участием.
В российском посольстве отметили, что это не первая подобная жалоба на отель. Также дипмиссия рекомендовала гражданам РФ, проживающим на острове длительное время, в связи с участившимися инцидентами с участием россиян, рассмотреть возможность возвращения в Россию.
Позже российские дипломаты сообщили, что ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов, которые могут продолжать отдых. Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента.
/TOURBUS.RU
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