«Яндекс Путешествия»: В этом году бронирование санаториев выросло в три раза

Эксперты проанализировали данные по бронированиям санаториев в феврале-марте

В этом году количество бронирований санаториев увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом, при этом самыми быстрорастущими стали оздоровительные курорты Сибири. К такому выводу пришли эксперты “Яндекс Путешествий” после анализа данных по бронированиям санаториев на период с 1 февраля по 31 марта 2023 и 2024 годов.

Эксперты сервиса определили, какие макрорегионы в России являются самыми популярными в этом году для оздоровительного туризма — ими стали Южный федеральный округ (средняя цена за ночь в местном отеле – 7 000 ₽), Центральный федеральный округ (10 000 ₽) и Северо-Кавказский федеральный округ (10 000 ₽).

При этом ТОП-5 самых быстрорастущих макрорегионов за февраль-март 2023 и 2024 годов выглядит следующим образом:

Сибирский федеральный округ — прирост год к году составил 467% (рост больше чем в 5,5 раз),

Приволжский федеральный округ — 433% (рост больше чем в 5 раз),

Уральский федеральный округ — 433% (рост больше чем в 5 раз),

Южный федеральный округ — 253% (рост в 3,5 раза),

Северо-Кавказский федеральный округ — 147% (рост в 2,5 раз),

Эксперты также проанализировали санаторные бронирования по регионам. В ТОП-5 регионов по росту количества бронирований в феврале-марте 2023 и 2024 годов вошли:

Республика Татарстан — прирост год к году составил 400% (рост в 5 раз),

Тюменская область — 333% (рост больше чем в 4 раза),

Краснодарский край — 263% (рост больше чем в 3,5 раза),

Республика Марий Эл — 200% (рост в 3 раза),

Ставропольский край — 148% (рост в 2,5 раза).

Одним из главных преимуществ городских санаториев является их расположение. Это делает их легко доступными для туристов, не требуя длительных поездок или переездов в отдаленные районы. Как отмечают эксперты, это одна из основных причин роста популярности санаториев в курортных городах.

Самое большое увеличение количества бронирований год к году показали курортные направления:

Железноводск, Ставропольский край — прирост количества бронирований составил 500% (рост в 6 раз),

Анапа, Краснодарский край — 367% (рост почти в 5 раз),

Аксаково, Московская область — 367% (рост почти в 5 раз),

Тюмень, Тюменская область — 300% (рост в 4 раза),

Сочи, Краснодарский край — 256% (рост в 3,5 раза),

Петрово, Московская область — 217% (рост больше чем в 3 раза),

Выборг, Ленинградская область — 200% (рост в 3 раза),

Кисловодск, Ставропольский край — 137% (рост почти в 2,5 раза),

Теберда, Карачаево-Черкесская Республика — 100% (рост в 2 раза),

Белокуриха, Алтайский край — 100% (рост в 2 раза).

Средняя стоимость проживания и лечения в санаториях страны в этом году выглядит так: в

Сочи, Краснодарский край — средняя цена за ночь в местном санатории составляет - 7000 ₽;

Кисловодск, Ставропольский край — 10000 ₽;

Петрово, Московская область — 11000 ₽;

Ольгинка, Краснодарский край — 8000 ₽;

Анапа, Краснодарский край — 9000 ₽;

Аксаково, Московская область — 10000 ₽;

Промышленновский район, Кемеровская область — 8000 ₽;

Тюмень, Тюменская область — 14000 ₽;

Кострома, Костромская область — 7000 ₽.

Среди ключевых причин роста популярности отдыха в санаториях аналитики сервиса считают желание подготовиться к летнему сезону с помощью оздоровительных программ и фитнеса, поиск альтернативы пляжному туризму, возможность провести отпуск или выходные недалеко от дома, и отсутствие необходимости акклиматизации.

/TOURBUS.RU