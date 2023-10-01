Эксперты: Российские круизы ждут возвращения зарубежных туристов

Круизные теплоходы в 2023 году перевезли по российским рекам порядка 400 тысяч пассажиров, сообщил на вчерашней пресс-конференции, посвященной 20-летнему юбилею компании, гендиректор круизного оператора "Водоходъ" Ришат Багаутдинов,которого цитирует «Интерфакс».

"Начиная с 2022 года, в среднем на 10-15% в год растет число круизных туристов. За 2023 год - порядка четырехсот тысяч", — сказал он.

Г-н Багаутдинов уточнил, что речь идет о круизах с проживанием и питанием на борту теплохода.

По словам эксперта, увеличению пассажиропотока мешает ограниченное число мест на круизных теплоходах и недостаточная известность этого вида отдыха.

"Ощутимого роста быть не может, потому что флот не обновляется. Но и плюс все-таки у нас еще осведомленность людей, она еще небольшая", — добавил он.

Также он сообщил, что "Водоходъ" в 2023 году принял на бортах 24 круизных теплоходов 148 тысяч туристов, и это рекордный результат для компании. Число пассажиров прогулочных и скоростных судов составило 680 тысяч.

Круизный оператор "Водоходъ" рассчитывает принять на своих судах летом 2024 года несколько тысяч иностранных туристов, при том что в 2018 году компания перевезла по российским реками 40 тысяч иностранцев, сообщил в свою очередь заместитель генерального директора Илья Суховольский.

Он рассказал, что до пандемии большинство иностранных круизных туристов в России составляли граждане Германии, США, Австралии.

"Естественно, рынки поменялись, и мы смотрим, где есть интерес. Мы видим определенный интерес в Юго-Восточной Азии, в Таиланде, Вьетнаме, Китае. Ближний Восток, СНГ, Казахстан и Азербайджан, по ним видим интерес. Сказать, что это массовый спрос, и что мы можем повторить успех западных стран, пока нельзя", — рассказал он на пресс-конференции, посвященной 20-летнему юбилею компании.

По словам г-на Суховольского, в отличие от туристов из западных стран, путешественники из Азии пока не знают о круизных возможностях России.

"Приходится много рассказывать, что в России есть речные круизы, и что они собой представляют. Потому что сегодня не все даже специалисты турбизнеса представляют, что можно из Москвы в Санкт-Петербург дойти на одном теплоходе, сколько это занимает времени, и что можно увидеть по пути.

Поэтому здесь очень большая работа предстоит. Сейчас это в основном маленькие группы по 40-80 человек. По итогам сезона может быть несколько тысяч иностранных туристов", — сказал он.

Г-н Суховольский добавил, что раньше западные туристы бронировали круизы за несколько лет до поездки.

"Азиатские рынки так не продают, они продают в последнюю минуту. Но проблема в том, что уже ничего не остается в последнюю минуту, так как круизы раскупают россияне. Поэтому каких-то ключевых ставок на иностранных туристов мы в ближайшие два года не делаем.

Но мы работаем над их привлечением в связке с комитетами по туризму Москвы и Петербурга по международным мероприятиям, где можно презентовать наш продукт", — сказал представитель "Водохода".

По его словам, в 2018 году иностранные туристы составили более четверти пассажиропотока компании. Всего их было 40 тысяч из 138 тысяч.

/TOURBUS.RU

Фото: vodohod.com