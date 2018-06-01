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Минтранс РФ подготовил правила ограничения доступа в аэропорты без билетов/ "ИрАэро" с апреля начнет рейсы из Саратова в Анталью/ «Уральские авиалинии» по-прежнему не могут получить разрешения на полеты из аэропорта "Жуковский" в Баку

Минтранс РФ подготовил правила временного ограничения доступа в аэропорты без билетов

Минтранс РФ подготовил проект постановления правительства, позволяющий временно

ограничивать доступ в аэропорты граждан без билетов. Он разработан в рамках "совершенствования нормативного регулирования вопросов обеспечения безопасности аэропортовой инфраструктуры во взаимодействии с правоохранительными ведомствами", пояснили в пресс-службе Минтранса.

"В частности, допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов, — сказали в Минтрансе. — Данный инструмент в случае его одобрения будет носить временный (краткосрочный) характер для конкретного аэропорта и действовать на период наибольшей опасности".

Вопросы сопровождения лиц, "имеющих ограничения по здоровью и другие специальные потребности, будут учтены аэропортами в технологии обслуживания пассажиров", добавили в ведомстве.

Ожидается, что постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

"ИрАэро" с апреля начнет рейсы из Саратова в Анталью

Авиакомпания "ИрАэро" с апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Саратова в турецкую Анталью, сообщает пресс-служба аэропорта "Гагарин".

Рейсы планируются с 25 апреля дважды в неделю (по четвергам и субботам) на воздушных судах Superjet 100.

Вылет из Саратова в 14:45, прибытие в Анталью 17:55; вылет из Антальи в Саратов в 08:30, прибытие в аэропорт "Гагарин" в 13:15.

«Уральские авиалинии» по-прежнему не могут получить разрешения на полеты из аэропорта "Жуковский" в Баку

Авиакомпания "Уральские авиалинии", ранее отложившая до 17 февраля начало полетов по маршруту "Жуковский" — Баку из-за отсутствия разрешения со стороны авиавластей Азербайджана, продлила отмену до конца месяца.

"Ситуация с разрешением пока без изменений, рейсы отменены до конца февраля", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что первый рейс по данному маршруту, намеченный на 8 февраля, не состоялся, так как авиационные власти Азербайджана не выдали разрешения. В авиакомпании заявляли, что это произошло несмотря на то, что у "Уральских авиалиний" есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса.

Росавиация заявляла, что авиационные власти РФ и Азербайджана находятся в контакте для разрешения ситуации.

В прошлые годы разногласия между авиавластями РФ и рядом зарубежных стран возникали из-за подмосковного статуса "Жуковского".

/TOURBUS.RU