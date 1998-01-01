Эксперты: Цены на Турцию в этом сезоне повысятся на 10-15%

Около 30% туров, забронированных на праздничные выходные 23 февраля и 8 марта, составляют поездки на горнолыжные курорты, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин на пресс-конференции в пятницу, - сообщает RTN.

Самыми популярными направлениями на эти дни стали Черноморское побережье, в том числе Абхазия и Крым. Востребованы у туристов Казань, Москва и Подмосковье, Грузия, Армения, Северный Кавказ, Байкал, Золотое кольцо, а также туры выходного дня в Карелию, Калининград, Тулу. Самым доступным и дешевым направлением для путешествий, по словам эксперта, является Белоруссия.

Как отметила президент Альянса туристических агентств Наталья Осипова, глубина продаж по зарубежным турам в этом году существенно выросла: «Туры за рубеж на праздничные выходные еще можно забронировать, хотя глубина продаж выросла. В прошлом году было примерно две недели, а сейчас – два месяца.

В связи с китайским Новым годом многие популярные отели уже встали в стоп, потому что туристов с юго-востока, китайцы едут отмечать свой праздник. Так что надо поторопиться с бронированием».

По словам г-жи Осиповой, лидерами спроса этой зимой у россиян стали горнолыжные курорты и санаторно-курортный отдых. Среди зарубежных направлений самые востребованные – Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Катар, Индонезия, Маврикий, Вьетнам, Индия, Куба, Оман, Абхазия, Узбекистан и Азербайджан.

Кроме того, эксперты обсудили, какими будут в этом году цены на отдых на самом популярном у россиян турецком направлении. По мнению директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко, сильного повышения стоимости от турецких отельеров ожидать не стоит.

«К сожалению, не все зависит от того, сколько выставит отельер и туроператор, потому что очень большое количество накладных расходов. У нас по-прежнему растут тарифы на перевозку, по-прежнему, к сожалению, не отлажена система валютных перечислений. И сегодня это все достаточно дорого. Плюс инфляцию никто не отменял.

Сами турецкие партнеры и российские туроператоры не настроены на повышение цен, но эти факторы будут влиять. Думаю, в пределах 10-12%, особенно под пик сезона», – сказал он.

Наталья Осипова согласилась с этими прогнозами: «Думаю, если мы и увидим повышение цен, то не более 10-15%».

Как ранее сообщалось, в 2023 году турецкие отельеры заметно подняли цены для российского рынка, в результате чего снизился спрос, а акции раннего бронирования у туроператоров прошли без особого успеха.

В начале лета многие отели снизили цены, но ситуация на направлении стабилизировалась лишь к концу лета. По итогам года Турция приняла более 6,3 млн российских туристов, - рапоминает RTN.

/TOURBUS.RU