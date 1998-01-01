Зам. директора Офиса по туризму Малайзии: «Турпоток из России вырос за год в пять раз, и это не предел»

В 2023 году, по сравнению с прошлым годом, число российских туристов в Малайзии выросло почти в пять раз, сообщил зам. директора Офиса по туризму Малайзии в РФ Зулкифли Бин Мохаммед (на фото) на прошедшей в Москве международной выставке Dive Show 2024.

По его словам, на нынешний год Tourism Malaysiа запланировала большую программу по продвижению туристических возможностей Малайзии в России.

Это и проведение роуд-шоу в Казани и Москве, фам-трипы, продвижение на платформе Yandex и, конечно, участие в выставках. Так, в рамках данной выставки дайвинга все желающие смогли узнать о наиболее интересных местах для дайвинга в Малайзии и в целом, новых туристических предложениях.

«Если за весь 2022-ой год Малайзию посетило около 22 тысяч российских туристов, то за 11 месяцев года 2023-го -100,6 тысяч, - прокомментировал г-н Бин Мохаммед. - Показатель прошлого года уже перекрыл показатель доковидного 2019, - когда в Малайзию приехало 72156 российских туристов».

При этом, на первом месте по прибытиям – Сингапур, - уточняет г-н Бин Мохаммед. Россия, по данным статистики, пока занимает 16-ое место по числу прибытий. Всего же, в прошлом году по предварительным итогам посетило около 19 млн. иностранных туристов. В 2024 году Малайзия собирается принять около 27,3 млн туристов и увеличить доход от данного сектора экономики до 102,7 малазийских ринггитов. Еще одна наша цель на 2024 год – увеличить количество прибытий из России на 10% к показателям 2023 года.

Зам. Диретора турофиса выразил уверенность, что если бы между нашими странами существовали прямые авиарейсы, то, безусловно, россиян было бы еще больше.

Пока что туристы из России прилетают на рейсах Qatar Airways, Etihad или Emirates. С этого года добавилась возможность добраться до страны на бортах Turkmenistan Airlines через Ашхабад.

Говоря о туристических возможностях Малайзии, г-н Бин Мохаммед отметил, что он сам - Open Water Diver (дайвер начального уровня для любительского подводного плавания) и уверен, что в Малайзии созданы все условия для того, чтобы с удовльствием заниматься этим видом спорта дайверам любого уровня подготовки.

Здесь множество первоклассных мест для погружения, включая острова: Сипадан, Мабул, Реданг, Перхентиан и Тиоман, которые подарят вам незабываемые впечатления наедине с природой - Дайвинг-туризм, несомненно, является одной из наших сильных сторон. В Малайзии расположено множество дайв-центров и заповедников, привлекающих любителей подводного мира со всех стран.

Государство активно занимается сохранением и защитой своих коралловых рифов, где обитают одни из самых редких представителей морской фауны, способствуя созданию уникальных условий для подводного плавания. Опытные дайверы хорошо знают об этом, и мы стремимся поделиться этим преимуществом с новичками. Дайв-споты Малайзии легкодоступны, здесь есть как неглубокие места, подходящие для новичков, так и более сложные участки для опытных дайверов.

Помимо дайвинга, туристы смогут по достоинству оценить уединенные пляжи, исследовать дикие джунгли и фауну, а также погрузиться в разнообразную культуру Малайзии.

/TOURBUS.RU

Фото: ИД "Турбизнес"