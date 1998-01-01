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Катар становится одним из приоритетных направлений для российского MICE & FIT-рынка

Ознакомительная поездка в Катар для ведущих российских компаний сегмента MICE прошла на минувшей неделе

На прошлой неделе в столице Катара Дохе прошла масштабная ознакомительная поездка для ведущих российских компаний сегмента MICE.

Участниками ознакомительной поездки стали владельцы и топ-менеджеры 16 ведущих компаний из Москвы и Санкт-Петербурга.

В их числе «Аэроклуб Тур», Upjet, MaxiMICE, «Континент Экспресс», ATH, ZCTS, MBT Group, PAC Group, «Авиа Центр», «Альянс Авиа», ZCTS и другие.

Организаторы ознакомительной поездки для профессионалов - российская компания MOLECULA Group и ее DMC-партнёр в Катаре - компания Experience Qatar.

Поддержку мероприятию оказало представительство по туризму Катара - Qatar Tourism Authority.

Совладельцы компании MOLECULA Group Екатерина Дзюбинская и Екатерина Дударева подчеркивают, что в последние годы Катар стремительно развивается и является одним из наиболее популярных направлений как для корпоративных заказчиков из России так и для индивидуальных VIP путешественников.

В первую очередь благодаря новейшей и современной туристической инфраструктуре, которую может себе позволить Катар - страна с самым высоким уровнем ВВП на душу населения в мире.

Сейчас в Катаре представлены практически все известные международные цепочки отелей.

За последние несколько лет в стране открылось много новых, интересных отелей. Все сетевые отели и независимые люксовые отельные цепочки - Four Seasons, Ritz, Rixos, Waldorf Astoria, Al Messila, St Regis, Fairmont, Sheraton, InterContinental и другие - располагают отличными конференц-возможностями для любого формата мероприятий.

В Дохе находятся множество музеев, в том числе интерактивных. К услугам гостей Катара большой выбор развлечений, которые являются популярными у корпоративного сегмента российского рынка - от гольф-полей и лучшего в мире конного-спортивного комплекса до сафари на джипах в пустыне и активностей на море.

В числе других преимуществ Катара - отличная транспортная доступность - ежедневные прямые рейсы из Москвы в Доху выполняет на дримлайнерах Boeing-787 одна из лучших авиакомпаний мира Qatar Airways.

Для посещения Катара россиянам не требуется виза.

Прохождение паспортно-таможенных формальностей по прилету автоматизировано и упрощено и требует не более 10 минут.

Важный плюс страны - ее компактность. Даже до самых дальних достопримечательностей дорога занимает не более 1,5 часов.

Как отмечает глава Experience Qatar Абдурахман Сайид, «российский рынок для нас очень важен и имеет хороший потенциал роста. Поэтому наша компания активно работает с партнерами из России в течение семи лет, планирует развивать бизнес дальше и рассчитывает на получение отличных результатов».

Г-н Сайид подчеркивает, что сам контролирует процесс подготовки предложений для сегмента MICE, лично общается с корпоративными агентствами, чтобы помочь им выигрывать тендеры и всегда открыт для совместного обсуждения идей, наиболее интересных российским клиентам.

По мнению участников фам трипа по итогам поездки: в Катаре созданы отличные условия для организации MICE-мероприятий самой разной направленности. Потенциал направления - огромный.

При этом стоимость корпоративных проектов в Катаре сопоставима с ОАЭ.

Катар в первую очередь имеет смысл рассматривать корпоративным заказчикам для организации инсентив-программ для групп численностью до 100-120 человек.

Новизна и «изюминки» гостеприимной ближневосточной страны привлекут и обязательно удивят клиентов.

О главных достопримечательностях и развлечениях, которые стоит включать в инсентив-программы в Катаре, читайте в нашем следующем материале.

/TOURBUS.RU