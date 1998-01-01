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19 февраля
Российские дипломаты заявили об угрозах отдыха на Шри-Ланке и в Абхазии
Впрочем, позднее посольство РФ на Шри-Ланке заявило, что отдыху россиян на острове ничего не угрожает
Персонал отеля Rainbow Surf Beach Hotel (на фото) на курорте Хабарадува на Шри-Ланке домогался к трем российским туристкам, сообщает посольство РФ в республике.
"Посольство России в Шри-Ланке проинформировано об инциденте, случившемся в ночь с 14 на 15 февраля в Rainbow Surf Beach Hotel (н.п. Хабарадува, округ Галле, Южная провинция) с тремя российскими туристами. В отношении росгражданок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля", — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале, которое цитирует «Интерфакс»
Как уточняется, после этого в отеле последовала драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.
"Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель", — подчеркивается в сообщении.
В сообщении также говорится, что консульским отделом посольства "предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие".
"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", — сообщает посольство.
Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel, но только после вмешательства российского консула, рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров.
Он отметил, что по последней информации, россиянин, вступившийся за девушек, и местный гражданин заключили мировое соглашение.
"Девушки же, ставшие жертвами внимания незваного гостя, улетели в Россию, не составив заявление в полицию. Несмотря на это, посольство посчитало необходимым обратиться в МИД Шри-Ланки и призвать компетентные органы обратить внимание на неприемлемый характер произошедшего", - добавил дипломат.
Ситуация на Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью российских граждан, сообщили между тем в посольстве РФ в Коломбо в воскресенье.
"В связи с многочисленными обращениями росграждан по поводу инцидента с тремя девушками в отеле г. Хабарадувы, а также в свете опубликованного комментария посольства, сообщаем, что ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов", — говорится в распространенном посольством сообщении.
"Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове" — добавили в дипведомстве.
Также в телеграм-канале МИД РФ в субботу появилось сообщение от том, что "На Смоленской площади обратили внимание, что гражданин Абхазии Эдгар Абухба вышел на свободу. В 2019 году его признали виновным в изнасиловании, грабеже и избиении российской туристки, однако Верховный суд решил смягчить приговор и выпустить преступника на свободу.
Москва указала, что появление Абухбы на свободе говорит о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям".
Очевидно, что это создает риски для безопасности иностранных гостей, прибывающих на курорты Абхазии, резюмировали дипломаты.
Российским туроператорам и турагентам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в на Шри-Ланку, а также в Абхпзию — сообщает также Ассоциация туроператоров России (АТОР) в воскресенье.
"Сразу два российских посольства выпустили обращения с предупреждениями россиянам относительно рисков нахождения в зарубежных странах. В первом случае предупреждение связано с Абхазией, где 2 февраля был досрочно выпущен на свободу гражданин этой страны – Э.Г. Абухба, совершивший в 2019 году тягчайшее преступление в отношении российской туристки.
Во втором случае – со Шри-Ланкой, где в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel туристки из России подверглись домогательствам со стороны персонала гостиницы, что привело к драке с участием гражданина РФ, находящегося в стране по визе постоянно проживающего лица", — говорится в сообщении.
Ассоциация подчеркивает, что данные предупреждения не являются официальными уведомлениями о наличии угрозы безопасности жизни и здоровью граждан согласно 14 ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ".
"Туроператорам и турагентам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию или на Шри-Ланку.
Все отмены поездок производятся в обычном порядке – с удержанием фактически понесенных туроператором затрат", — сообщает АТОР.
/TOURBUS.RU