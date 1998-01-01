"В связи с многочисленными обращениями росграждан по поводу инцидента с тремя девушками в отеле г. Хабарадувы, а также в свете опубликованного комментария посольства, сообщаем, что ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов", — говорится в распространенном посольством сообщении.

"Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове" — добавили в дипведомстве.