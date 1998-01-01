Новости До открытия MITT-2024 остался всего месяц В этом году в 30-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT-2024 примут участие 790 компаний из 29 стран

Всего месяц остался до открытия 30-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT 2024. Ждём вас 19–21 марта в Москве, МВЦ «Крокус Экспо». 790 КОМПАНИЙ ИЗ 29 СТРАН 790 турагентов и туроператоров, отельеров и глэмпельеров, MICE-организаций, санаториев, курортов, участников раздела Travel Tech станут частью экспозиции этого года. Среди участников - Смоленская область, Волгоград, Псков, Приморский край, Хабаровский край, Тула, Красноярский край, Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Ростовская область, Крым, Рязань, Абхазия, Египет, Китай, Тунис, регион Алания (Турция), Иордания, регион Уттар-Прадеш (Индия), Таиланд, Куба, Yandex.travel, ОТЕЛЛО (сервис 2ГИС), 101 Hotels, Sirena Travel, Carthage Group, MTC Travel, Bronevik, Донинтурфлот, Шереметьево VIP, Профкурорт, а также телеканал «Поехали», ставший официальным информационным партнёром выставки. ИНДИЯ — СТРАНА-ПАРТНЁР MITT 2024 Индия, одна из старейших цивилизаций мира, представляет собой мозаику мультикультурного опыта. Путешествуя по просторам страны, туристы соприкасаются с разнообразием региональных кухонь, вероисповедания, искусств, ремесел, музыки, природы, земель, племен, истории и экстремальных видов спорта. В Индии завораживает слияние старого и нового: шумные старые базары соседствуют с шикарными торговыми центрами, величественные памятники — с роскошными историческими отелями — туристы могут получить лучшее от обоих миров. Будь то духовность Варанаси, яркие цвета Джайпура и Джайсалмера, заводи Аллапужи, очарование Пудучерри, фестивали Северо-восточной Индии, дворцы Удайпура, солнце и песок Гоа — в Индии есть развлечения на любой вкус. Посетите стенд Индии B1025! САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ — РЕГИОН-ПАРТНЁР MITT 2024 Весна — лучшее время для знакомства! Самарская область прекрасна в любую погоду, но с началом весны она особенна красива. Волга освобождается от ледяного плена, природа просыпается после зимнего сна, а легендарные волжские закаты снова покоряют социальные сети. Теперь у вас есть отличная возможность познакомиться с Самарской областью поближе и составить сценарий идеального отпуска: на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства работает стенд нашего региона, на котором можно выбрать гостиницу, чтобы остановиться во время визита в Самарскую область, составить маршрут, который позволит познакомиться со всеми природными достопримечательностями, и тщательно изучить карту области, на которую нанесены все веломаршруты, экотропы и глэмпинги. Ждем вас на стенде Самарской области А6025. СБОР КОНТАКТОВ НА ВЫСТАВКЕ СТАНОВИТСЯ ПРОЩЕ Благодаря новому сервису «Лидсканирование» в приложении MITT Connect (Приложение доступно в Apple Store и Google Play). • Вам больше не нужно собирать и оцифровывать визитки: просто сканируйте штрихкоды на входных бейджах участников и посетителей, чтобы обмениваться контактами. • Все данные хранятся в приложении, выгружайте и обрабатывайте контакты, когда вам удобно. Лидсканирование будет доступно для всех участников и посетителей выставки MITT 2024 совершенно бесплатно. Подробности – на сайте выставки. Получите бесплатный билет по промокоду tourbus

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Фото предоставлено организаторами MITT





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