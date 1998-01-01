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Мостуризм презентовал концепцию Года детского туризма на бизнес-миссии в Воронеже

Участниками мероприятия стали около ста представителей туриндустрии Черноземья

Участниками мероприятия, прошедшего на этой неделе в Воронеже, стали около ста представителей туриндустрии столицы и регионов Черноземья. Собравшиеся обсудили сотрудничество для стимулирования обмена турпотоков и развития внутреннего туризма в целом.

Ключевым аспектом бизнес-миссии стала презентация концепции Года детского туризма, которая будет реализована в течение года. В 2023 году Москва получила статус Столицы детского туризма.

В этом году ей предстоит провести ряд мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего туризма среди путешественников с детьми и семьей.

Также будет подготовлен единый календарь событий для юных путешественников и их родителей. Он будет включать не только столичные программы и проекты, но и совместные турпродукты с регионами.

Москомтуризм регулярно проводит бизнес-миссии в разных регионах России. Две недели назад большое мероприятие Москвы состоялось в Твери. А в конце прошлого года - во Владивостоке, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

На этот раз состав московских участников очень особенно представительный и разнообразный - это были и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели.

В ПРЕЗЕНТАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТОЛИЦЫ В ВОРОНЕЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

АНО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ»

RUSSPASS

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ ПО ДЕТСКОМУ ТУРИЗМУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ЭКСКУРСИОННАЯ КОМПАНИЯ МОСКВА ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ:

«КАЛИТА-ТУР

НОРДВЕЙ ИК

СВОЙ ТС

ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА

ВЫСОТА-ТУР

КРУИЗЫ&ПУТЕШЕСТВИЯ

ЦЕНТР ТУРИЗМА ОСТРОВ

ЦЕНТР МИРА

БОН-ТУР

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:

ВДНХ

СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ

ПАНОРАМА 360

МУЗЕЙ ПОБЕДЫ

ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

COSMOS HOTEL GROUP (SELECTION SHEREMETYEVO AIRPORT HOTEL 5*, SHEREMETYEVO AIRPORT HOTEL 4*, PAVELETSKAYA HOTEL 4*, INTOURIST HOTEL KOLOMENSKOE 4*, VDNH HOTEL 3*, SMART DUBININSKAYA HOTEL 3*, SMART SEMENOVSKAYA 3*)

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