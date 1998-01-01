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16 февраля
Мостуризм презентовал концепцию Года детского туризма на бизнес-миссии в Воронеже
Участниками мероприятия стали около ста представителей туриндустрии Черноземья
Участниками мероприятия, прошедшего на этой неделе в Воронеже, стали около ста представителей туриндустрии столицы и регионов Черноземья. Собравшиеся обсудили сотрудничество для стимулирования обмена турпотоков и развития внутреннего туризма в целом.
Ключевым аспектом бизнес-миссии стала презентация концепции Года детского туризма, которая будет реализована в течение года. В 2023 году Москва получила статус Столицы детского туризма.
В этом году ей предстоит провести ряд мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего туризма среди путешественников с детьми и семьей.
Также будет подготовлен единый календарь событий для юных путешественников и их родителей. Он будет включать не только столичные программы и проекты, но и совместные турпродукты с регионами.
Москомтуризм регулярно проводит бизнес-миссии в разных регионах России. Две недели назад большое мероприятие Москвы состоялось в Твери. А в конце прошлого года - во Владивостоке, Ростове-на-Дону и Краснодаре.
На этот раз состав московских участников очень особенно представительный и разнообразный - это были и объекты показа, и ведущие принимающие туроператоры, и лучшие отели.
В ПРЕЗЕНТАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТОЛИЦЫ В ВОРОНЕЖЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
АНО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА МОСКВЫ»
RUSSPASS
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ ПО ДЕТСКОМУ ТУРИЗМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ЭКСКУРСИОННАЯ КОМПАНИЯ МОСКВА ГЛАЗАМИ ИНЖЕНЕРА
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ:
«КАЛИТА-ТУР
НОРДВЕЙ ИК
СВОЙ ТС
ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА
ВЫСОТА-ТУР
КРУИЗЫ&ПУТЕШЕСТВИЯ
ЦЕНТР ТУРИЗМА ОСТРОВ
ЦЕНТР МИРА
БОН-ТУР
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
ВДНХ
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ
ПАНОРАМА 360
МУЗЕЙ ПОБЕДЫ
ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
COSMOS HOTEL GROUP (SELECTION SHEREMETYEVO AIRPORT HOTEL 5*, SHEREMETYEVO AIRPORT HOTEL 4*, PAVELETSKAYA HOTEL 4*, INTOURIST HOTEL KOLOMENSKOE 4*, VDNH HOTEL 3*, SMART DUBININSKAYA HOTEL 3*, SMART SEMENOVSKAYA 3*)
Q-BLOCK ОТЕЛЬ
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