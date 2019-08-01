Законопроект о туризме в дружественные страны направлен на доработку

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристской инфраструктуры отправил на доработку законопроект, разрешающий туроператорам по внутреннему туризму формировать турпродукт в дружественные страны без увеличения финансового обеспечения, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс».

Как пояснил глава Правового комитета РСТ Георгий Мохов, согласно законопроекту, внесенному в Госдуму в декабре 2023 года, туроператоры, осуществляющие деятельность в сфере внутреннего туризма, могут формировать турпродукт из услуг, оказываемых на территории стран, перечень которых устанавливается правительством, имея при этом финансовое обеспечение в минимальном размере, то есть 500 тыс. рублей.

Но они будут обязаны вступить в ассоциацию туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" и уплатить взносы в фонд персональной ответственности.

По итогам рассмотрения законопроекта у комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры появились к нему замечания. В частности, как отмечают в комитете, деятельность туроператоров в сфере внутреннего туризма, формирующих турпродукт из услуг, оказываемых в дружественных странах, по всем признакам соответствует деятельности в сфере выездного туризма.

"Сфера выездного туризма по сравнению с внутренним обладает повышенным риском. В связи с этим в российском законодательстве предусмотрены дополнительные меры правового характера, направленные на защиту прав и интересов российских туристов.

А изложенная в законопроекте модель правового регулирования без достаточных оснований предлагает освободить часть участников рынка выездного туризма от исполнения требований, установленных действующим законодательством", — говорится в заключении.

Профильный комитет Госдумы указал также на отсутствие правовой определенности, в отношении каких именно стран будут применимы положения законопроекта.

"На законодательном уровне отсутствует перечень государств, которые относятся к «дружественным странам». Указанная формулировка в основном используется применительно к государствам, которые поддерживают и развивают отношения с Российской Федерацией в рамках различных наднациональных объединений (БРИКС, СНГ, ЕАЭС, АСЕАН). При этом стоит обратить внимание на то, что перечень дружественных стран может изменяться в зависимости от геополитической обстановки, что может негативно сказаться на стабильности правоотношений в сфере туризма", — говорится в заключении.

По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, документ может быть принят после внесения необходимых изменений.

"Высказывание замечаний – стандартная законодательная практика, они все будут учтены. Главное, что одобрена сама концепция приравнивания дружественных стран к внутреннему туризму. Законопроект будет дорабатываться, чтобы привести его в соответствие с реалиями нашего рынка и в итоге принять", — сказал он.

Г-н Барзыкин подчеркнул, что РСТ давно выступает за то, чтобы российские туроператоры могли формировать туры, например, в страны СНГ или Абхазию без необходимости получать дорогостоящие финансовые гарантии.

Как считают в РСТ, риски для туристов при покупке таких поездок не сравнимы с путешествиями в удаленные страны со сложной логистикой и языковым барьером.

/TOURBUS.RU