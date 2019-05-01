Визовые центры стран ЕС сообщили, как они работают в феврале- марте

Большинство центров будут закрыты в дни российских и национальных праздников

Как сообщает АТОР, Визовые центры стран ЕС и Великобритании определились с графиком работы в праздничные даты 23 февраля и 8 марта. Несколько дипмиссий не будут вести прием документов в марте из-за национальных праздников.

Визовые центры стран Евросоюза традиционно закрыты в дни государственных праздников в РФ и национальных праздников в этих странах.

Не ведут прием и выдачу готовых документов и посольства отдельных стран, у которых нет на территории России визовых учреждений.

Так, посольство Республики Кипр в Москве не работает 23 февраля и 8 марта, а также 18 марта («чистый понедельник») и 25 марта (День независимости Греции).

АВСТРИЯ

Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта.

БЕЛЬГИЯ

Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.

БОЛГАРИЯ

Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.

ВЕНГРИЯ

Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.

ГЕРМАНИЯ

Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.

ГРЕЦИЯ

Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта. Также нет приема и выдачи документов 18 марта (Чистый понедельник) и 25 марта (День Независимости).

ИСПАНИЯ

Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта. Также нет приема документов 28 март (Великий Четверг) и 29 марта (Страстная Пятница).

ИТАЛИЯ

Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.

МАЛЬТА

Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.

НОРВЕГИЯ

Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.

ПОРТУГАЛИЯ

Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта, а также 29 марта (Страстная Пятница). На сайте ВЦ уточнятся, что прием документов на визу в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самарe ведется только по предварительной записи.

СЛОВАКИЯ

Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.

ФИНЛЯНДИЯ

Визовые центры закрыты 8 марта.

ФРАНЦИЯ

Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта.

ХОРВАТИЯ

Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта.

ШВЕЙЦАРИЯ

Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта, а также 29 марта (Страстная Пятница).

ШВЕЦИЯ

Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта.