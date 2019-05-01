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16 февраля
Визовые центры стран ЕС сообщили, как они работают в феврале- марте
Большинство центров будут закрыты в дни российских и национальных праздников
Как сообщает АТОР, Визовые центры стран ЕС и Великобритании определились с графиком работы в праздничные даты 23 февраля и 8 марта. Несколько дипмиссий не будут вести прием документов в марте из-за национальных праздников.
Визовые центры стран Евросоюза традиционно закрыты в дни государственных праздников в РФ и национальных праздников в этих странах.
Не ведут прием и выдачу готовых документов и посольства отдельных стран, у которых нет на территории России визовых учреждений.
Так, посольство Республики Кипр в Москве не работает 23 февраля и 8 марта, а также 18 марта («чистый понедельник») и 25 марта (День независимости Греции).
АВСТРИЯ
Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта.
БЕЛЬГИЯ
Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.
БОЛГАРИЯ
Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.
ВЕНГРИЯ
Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.
ГЕРМАНИЯ
Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.
ГРЕЦИЯ
Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта. Также нет приема и выдачи документов 18 марта (Чистый понедельник) и 25 марта (День Независимости).
ИСПАНИЯ
Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта. Также нет приема документов 28 март (Великий Четверг) и 29 марта (Страстная Пятница).
ИТАЛИЯ
Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.
МАЛЬТА
Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.
НОРВЕГИЯ
Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.
ПОРТУГАЛИЯ
Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта, а также 29 марта (Страстная Пятница). На сайте ВЦ уточнятся, что прием документов на визу в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самарe ведется только по предварительной записи.
СЛОВАКИЯ
Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.
ФИНЛЯНДИЯ
Визовые центры закрыты 8 марта.
ФРАНЦИЯ
Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта.
ХОРВАТИЯ
Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта.
ШВЕЙЦАРИЯ
Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта, а также 29 марта (Страстная Пятница).
ШВЕЦИЯ
Визовые центры закрыты 23 февраля и 8 марта.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Визовые центры в Москве и регионах закрыты 23 февраля и 8 марта.
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