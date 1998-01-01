Правительство РФ направит миллиард руб. на развитие горнолыжных курортов

Средства пойдут на развитие крупных зимних комлексов, рассчитанных на не менее чем 500 тыс. посетителей в год

Правительство РФ направит миллиард рублей на поддержку инвестпроектов по развитию крупных горнолыжных курортов, - сообщает сегодня «Интерфакс».

«Средства пойдут на субсидирование программы льготного кредитования инвесторов, которые реализуют проекты по созданию инфраструктуры горнолыжных курортов.

Речь идет о развитии крупных курортов, рассчитанных на не менее чем 500 тыс. посетителей в год. Этого показателя необходимо достичь через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении телеграм-канала правительства.

Отмечается, что средства можно использовать на строительство новых объектов, модернизацию канатных дорог, оборудование трасс, закупку необходимой техники и другие работы.

«Рассчитываем, что эта мера позволит повысить привлекательность туристического сектора для инвесторов. Ну а самое главное – у людей появится больше удобных вариантов для путешествий, для занятий зимними видами спорта», – отметил в этой связи глава Кабмина Михаил Мишустин.

Правительство уделяет особое внимание повышению качества туристических услуг, созданию сопутствующей инфраструктуры. Для решения таких задач в прошлом году было направлено более 55 млрд рублей. Средства пошли, в том числе, на строительство современных гостиниц, возведение модульных отелей и кемпингов, - подчеркивается в правительственном сообщении.

Как сообщалось ранее, спрос на горнолыжный отдых в России в этом сезоне вырос до 44%.Такие тенденции наблюдают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru и финансового маркетплейса «Сравни», которые проанализировали бронирования россиян в регионах для зимнего отдыха и страховые заявки на период с начала года по апрель 2024 года.

Наиболее высокие темпы роста отмечаются на курортах Приэльбрусья и в Шерегеше – количество бронирований объектов размещения увеличилось на 44% и 41% соответственно относительно прошлого года.

В целом самыми популярными направлениями стали Эсто-Садок (Роза Хутор) и Красная Поляна – на их долю приходится почти половина от всех бронирований на горнолыжных курортах (49%). В тройку востребованных курортов вошел Архыз – на него приходится каждое пятое бронирование (19%).

В топ-10 также попали Шерегеш, Домбай, курорты Приэльбрусья (Терскол, Поляна Чегет и Поляна Азау) и Алтая (Белокуриха и Манжерок).

В этом сезоне любители горнолыжного спорта планируют отдых на российских курортах в среднем на пять ночей. Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения составляет 11 000 рублей – на 17% выше, чем в прошлом сезоне.

Самое дорогое размещение туристы бронируют в Красной Поляне – средняя стоимость ночи в рамках сезона составляет 12 300 рублей, в Архызе – 10 100 рублей, в Шерегеше – 9 300 рублей, в Манжероке – 9 100 рублей.

Более бюджетные варианты туристы выбирают в Терсколе – 6 000 рублей, а также на Чегете – 4 900 рублей.

/TOURBUS.RU