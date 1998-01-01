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Лидерам российского туризма вручена правительственная премия

Среди лауреатов государственной премии в области туризма— руководители компании"КонкордБизнесСервис" и Издательского дома «Турбизнес»

Сегодня утром в Доме Правительства РФ в Москве состоялась торжественная церемония вручения государственных премий в области туризма за 2023 год.

Награды из рук вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко получили 30 человек, усилиями которых были реализованы 10 инициатив, направленных на развитие различных видов внутреннего туризма - познавательного, делового, детского, безбарьерного, арктического и других.





Среди отмеченных главной отечественной наградой в области туризма:

Проект "Лыжи мечты - горы равных возможностей" для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 4 до 16 лет.

Семейный музей-этнопарк "Деревня Тыгыдым", где создают копии старинных построек, действует музейная экспозиция, проводятся мастер-классы по лепке из глины, ситцевой росписи, шерстобитью и валянию.

Проект Российского государственного университета туризма и сервиса по дополнительному образованию для кадрового обеспечения отрасли.

Конкурс профессионального мастерства "Иркутское гостеприимство".

Разработчики стандартов повышения безопасности туристической деятельности в Арктической зоне России.

Руководители туроператора "Алеан" за комплексный проект компании по формированию, развитию, продвижению и реализации российского внутреннего туристского продукта.

Проект онлайн-приложения "Grandrus Offer Market".

Проект "Путешествуем по России с Полиглотом".

Проект "Алгоритм формирования базовых региональных туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма".





Особенно приятно, что высокой наградой отмечена и деятельность наших коллег из компании "КонкордБизнесСервис" и нашего Издательского дома «Турбизнес» по многолетнему развитию и продвижению делового туризма в регионах страны.



За проект "МIСЕ-карта России: разработка и реализация программы продвижения регионов России для делового туризма" медали вручены Наталье Евневич, директору "КонкордБизнесСервис", Андрею Евневичу, директору по развитию "КонкордБизнесСервис", Андрею Козяру, генеральному директору АНО "Проектный офис по развитию индустрии организации мероприятий" и Ивану Калашникову, генеральному директору "Издательского дома "Турбизнес".

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ, ПАРТНЕРОВ И ДРУЗЕЙ С ЗАСЛУЖЕННОЙ И ВЫСОКОЙ НАГРАДОЙ!