ЕТС: Турпоток в Европу восстановился до допандемийного уровня

Восстановление турсектора происходит за счет активных поездок внутри европейского региона и растущего числа туристов из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона

Ускорение инфляции, рост цен на авиаперелеты и размещение не повлияли на желание туристов путешествовать по Европе в 2023 году: в четвертом квартале турпоток на континент восстановился почти до допандемийного уровня, следует из данных Европейской комиссии по туризму (ETC), сообщает сегодня «Интерфакс».

«Количество прибытий иностранных туристов в последнем квартале 2023 года на 1,6% ниже показателей 2019 года, а количество ночей в отелях – всего на 0,6%. Это говорит об устойчивом спросе на поездки по всей Европе. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2024 году», — говорится в сообщении ЕТС.

Как отметили в комиссии, восстановление турсектора происходит за счет активных поездок внутри европейского региона и растущего числа туристов из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Чаще всего в 2023 году путешествовали по Европе туристы из Германии, Франции и Нидерландов.

По данным комиссии, турпоток из Китая восстановился на треть от показателей допандемийного 2019 года. В 2024, как ожидается, он составит 61% от допандемийного показателя.

По словам президента ETC Мигеля Санса, высокий спрос на поездки в 2023 году стимулировал рост европейской экономики, и это поможет туркомпаниям оправиться от последствий пандемии коронавируса.

а восстановление турпоездок также будет оказывать влияние развитие и переход к устойчивому туризму.

В 2023 году количество международных прибытий по всему миру составило 1,3 млрд человек, подсчитали ранее в UNWTO.

Согласно данным «Всемирного барометра туризма» (UNWTO World Tourism Barometer), по итогам 2023 года мировой туризм восстановился на 88% до допандемийного показателя.

«Ожидается, что высвобождение остающегося неудовлетворенного спроса, расширение воздушного сообщения и более активное восстановление азиатских рынков и направлений будут способствовать полному восстановлению к концу 2024 года», – подчеркивают в UNWTO.

В лидерах восстановления международного туризма – Ближний Восток, Европа и Африка. В 2023 году Ближний Восток стал единственным макрорегионом в мире, в котором количество международных прибытий превысило допандемийный уровень (+22% к 2019 году).

Европа, самый посещаемый макрорегион в мире, достигла 94% от уровня 2019 года, чему способствовал внутрирегиональный спрос и поездки из США. Африка восстановила международный поток до 96%, Америка – до 90%.

/TOURBUS.RU