Туроператоров обяжут вносить данные о туре в систему «Электронная путевка» в течение трех дней

Комитет по туризму и развитию туринфраструктуры подготовил законопроект, согласно которому туроператорам нужно будет в течение трех суток вносить информацию о приобретенном туре в систему «Электронная путевка», - сообщает «Интерфакс».

Согласно действующему законодательству, туроператор обязан вносить в «Электронную путевку» информацию о проданном турпродукте не позднее 15 числа следующего за продажей месяца и не позднее, чем за 24 часа до начала оказания услуг.

«Проблема возникает в случае приобретения туристом «горящей путевки», реализация которой может начаться буквально в ближайшие часы/дни.

Предлагается устранить возникший правовой пробел и законодательно закрепить за туроператором обязанность вносить сведения в систему не позднее момента начала оказания услуг по туру и не позднее 72 часов с момента поступления к нему данных о заключении соответствующего договора турагентом, если тур приобретался через турагентство», — рассказал глава комитета Сангаджи Тарбаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что законопроект подготовлен к рассмотрению Госдумой в первом чтении.

Напомним, что с 15 ноября для туроператоров и турагентов стала обязательной передача данных обо всех параметрах каждого организованного тура за рубеж в государственную информационную систему электронных путевок. Туроператоры по внутреннему туризму должны будут начать передавать данные обо всех реализованных турах в систему с 1 сентября 2024 года.

Как сообщал в конце минувшего года РСТ, по результатам рабочего совещания с Минэкономразвития представителям общественных туристических объединений удалось договориться о корректировке наиболее проблемных пунктов государственной информационной системы «Электронная путевка» (ГИС ЭП).

Как сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, были согласованы инициативы РСТ по доработке законодательства, регулирующего деятельность системы.

В частности, туроператоров освобождаются от ответственности за ошибки в данных, предоставленных турагентами. Кроме того, установлен единый срок передачи информации в ЭП. Исключено требование о предоставлении данных внутреннего паспорта и адреса прописки при покупке тура за рубеж.

Компаниям также предоставлена возможность реализации туров по системе «Фортуна», когда в момент оформления поездки отель еще не известен.

«По всем этим вопросам Минэкономразвития подготовит соответствующие поправки в федеральный закон и постановление правительства. Конструктивная работа с регулятором по оптимизации законодательства по ЭП продолжается», – сказал г-н Уманский.

/TOURBUS.RU