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Финляндия продлила закрытие границы в Россией до 14 апреля

На этом фоне россияне массово продают недвижимость в соседней стране

Правительство Финляндии продлевает срок закрытия границы с Россией до 14 апреля, предыдущий срок продления должен закончиться 11 февраля, сообщает газета Yle.

«На заседании правительства было принято решение о продлении закрытия пунктов пересечения границы между Финляндией и Россией до 14 апреля. Ранее срок закрытия границы продлевали на один месяц, а сейчас срезу на два месяца», — пишет газета.

Как отмечает издание, решение было принято, поскольку из России следует много просителей убежища.

Ранее в январе премьер-министр Петтери Орпо заявил в интервью порталу Yle, что "Финляндия не откроет границу, если появятся явные признаки или угрозы, что Россия немедленно возобновит свою операцию”. Как поясняет «Интерфакс», имеется в виду отправка на границу беженцев из третьих стран .

"Исходя из той информации, которая у меня есть сейчас, в России ничего не изменилось. Я считаю, что оценка угроз прежняя. Это говорит о том, что необходимы дальнейшие действия", — сказал он.

В ноябре правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

12 декабря были открыты два перехода, но уже 14 декабря правительство вновь закрыло их на один месяц "по соображениям безопасности", - напоминает информагентство.

Россияне на этом фоне стали массово распродавать жилье в Финляндии, сообщает сегодня издание «Фонтанка».

Как сообщается, на данный момент к покупке предлагается более сотни вариантов. Самый дешевый объект, о продаже которого сообщается на российском сайте объявлений, стоит 700 тысяч рублей. Это 31-метровая однокомнатная квартира в Иматре. 775 тысяч рублей стоит двухкомнатный таунхаус площадью 52 квадратных метра.

За дом площадью 84 «квадрата» в 15 минутах езды от границы просят 1,5 миллиона рублей. В придачу к нему идет участок 12 соток, а в 300 метрах располагается пляж. Близость к воде является ценообразующим фактором, уточняет издание.

На продажу выставлены и участки площадью 12 соток. Объявленная стоимость — 1,4 миллиона рублей. Однако в нынешних условиях возвести на нем дом кажется проблематичным. За 2,2 миллиона рублей можно приобрести трехкомнатную квартиру в Южной Карелии.

Ранее Минобороны Финляндии начало работу над запретом на покупку недвижимости для россиян. Ограничения коснутся лиц и компаний, связанных с Россией и зарегистрированных за пределами стран Евросоюза и Европейской экономической зоны (ЕЭС). Уже в январе по инициативе министра обороны были отменены три такие сделки.

/TOURBUS.RU

