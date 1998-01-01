В Египте появится еще один большой морской курорт

В создание курорта Рас-эль-Хекма на Средиземноморье могут вложить более 22 млрд долларов

Как сообщает сегодня АТОР, в прошлую среду, 7 февраля, генеральный директор Главного инвестиционного управления Хоссам Хайба рассказал в интервью CNBC Arabia о проекте, который планируется реализовать на Средиземноморском (Северном) побережье Египта.

Речь идет о создании крупного морского курорта Рас-эль-Хекма, который включен в план развития региона Северного побережья. Проект реализуется в рамках партнерства между правительством Египта и частным сектором, поэтому в рамках тендера предложения поступили от нескольких альянсов инвесторов из разных стран.

В итоге был выбран консорциум из ОАЭ, который намерен инвестировать в проект 22 млрд долларов, а если понадобится, то и больший объем средств.

Озвученная сумма будет вложена не одномоментно, а в течение всего срока реализации. Как резюмировал Хоссам Хайба, сейчас завершаются переговоры и готовится подписание контрактов. Других подробностей чиновник не привел.

Заявления генерального директора инвестиционного управления вызвали эффект «информационной бомбы»: к делу подключились журналисты мировых агентств, которые по своим каналам и источникам выяснили любопытные подробности.

Так, по данным Bloomberg, речь не совсем об «инвестициях». Все прозаичнее: в попытках выйти из затяжного валютного кризиса власти Египта ведут переговоры с эмиратом Абу-Даби о продаже земель для строительства крупного инвестиционного проекта на территории, расположенной на побережье Средиземного моря, в 350 километрах к северо-западу от Каира.

Обсуждаемая площадь оценивается примерно в 180 млн кв. м, и правительство Египта сможет сохранить за собой право собственности на 20% этой территории.

По оценкам Bloomberg, средняя цена земли в этом регионе колеблется от 100 до 120 долларов за квадратный метр для крупных участков, поэтому потенциальная стоимость сделки может составить 18 млрд долларов и больше.

По информации агентства, переговоры по сделке между Каиром и Абу-Даби достигли «продвинутой» стадии и контракт с высокой долей вероятности будет подписан в этом году. Миноритарный пакет акций будет принадлежать девелоперской компании Talaat Mostafa Group и некоторым правительственным органам Египта.

На создание курорта, сопоставимого по уровню инфраструктуры с красноморским Шарм-эль-Шейхом, отводится 5 лет.

Мостафа Мадбули, глава египетского кабмина, сообщил, что только правительство «ответственно за объявление деталей крупных инвестиционных проектов», которые, как ожидается, принесут «огромные доходы в иностранной валюте».

Как только сделка будет совершена с соблюдением «множества финансовых, юридических и технических деталей», о ней будет официально объявлено.

Вслед за этим заявлением Мадбули в государственных СМИ Египта началась кампания, участники которой – экономисты, представители турбизнеса и других сфер бизнеса – высказывают однозначную поддержку будущем мегапроекту на Северном побережье, который, по их мнению, позволит Египту конкурировать с другими странами на Средиземноморье.

По информации АТОР, город Рас-эль-Хекма территориально относится к провинции Марса-Матрух, расположенной на Северном (Средиземноморском) побережье Египта. Он находится между Александрией и Марса-Матрухом, в 87 км от международного аэропорта. Местная береговая линия славится своим мягким и белым песком и удобным заходом в море.

Планы по созданию масштабного курорта в этом районе были озвучены еще в 1975 году, но тот проект так и не был реализован. Постепенно на северо-западном побережье и, в частности, в Рас-эль-Хекма, возникли небольшие туристические деревни и поселки, куда в жаркое время в так называемые «летние дома» приезжают жители Каира и Александрии.

/TOURBUS.RU