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Две крупнейшие авиакомпании Южной Кореи объединяются/ «Уральские авиалинии» полетят из Уфы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх/ Из Грозного планируются новые рейсы в Турцию, Египет и Иран

Две крупнейшие авиакомпании Южной Кореи объединяются

Европейская комиссия (ЕК) одобрила покупку южнокорейской авиакомпанией Korean Air конкурирующей Asiana Airlines, говорится в сообщении ЕК.

Сделка на $1,4 млрд была анонсировала еще в 2020 году и требует одобрения также со стороны американских властей.

Ранее европейский регулятор опасался, что слияние ограничит конкуренцию на рынках пассажирских и грузовых авиаперевозок между европейской экономической зоной и Южной Кореей. Для устранения этих опасений и проведения сделки Korean Air придется найти покупателя на сегмент грузовых перевозок Asiana и предоставить южнокорейскому лоукостеру T'Way Air слоты и другие активы для запуска рейсов между Сеулом и рядом европейских городов, таких как Барселона, Париж, Рим и Франкфурт. Korean Air — крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, Asiana — вторая по величине.



Уральские авиалинии» полетят из Уфы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх

«Уральские авиалинии» с 23 февраля планируют запустить чартерные рейсы из Уфы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, сообщил аэропорт Уфы.

Полеты будут выполняться по заказу туроператора Fun&Sun каждые 10-11 дней на воздушных судах Airbus A321neo.

Как сообщалось, с 14 февраля "Уральские авиалинии" открывают чартеры в Шарм-эль-Шейх из Москвы, с 15 февраля из Волгограда. Полетная программа продлится до 9 мая.

В настоящее время прямые рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх в зимнем расписании выполняет авиакомпания "Россия".

Из Грозного планируюттся новые рейсы в Турцию, Египет и Иран

Несколько новых рейсов, в том числе, международных, планируется запустить 2024 году из международного аэропорта "Грозный" (Северный) им. А.А.Кадырова (Грозный, Чечня), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В ближайшее время планируются новые рейсы в Москву, Новый Уренгой и Сочи авиакомпании "ЮТэйр". С 16 апреля авиакомпания "Аэрофлот" планирует открыть регулярный рейс два раза в неделю на самолете Airbus A320 в Анталию (Турция)", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в марте планируется открытие рейса в Тегеран (Иран). Также ведутся переговоры с перевозчиком "Уральские авиалинии" о запуске рейсов в Египет и Анталию.

Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Грозного в 2023 году вырос на 29,3% по сравнению с показателем предыдущего года, впервые достигнув отметки в 1 млн человек. Аэропорт обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран.

С 2022 года ведутся работы по модернизации аэродромной инфраструктуры в Грозном, в том числе, строительство нового и реконструкция старого перрона для создания 23 стояночных мест, рулежных дорожек.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии.

Среди обслуживаемых перевозчиков — "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.

/TOURBUS.RU