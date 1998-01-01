|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 февраля
Горячие авиановости
Две крупнейшие авиакомпании Южной Кореи объединяются/ «Уральские авиалинии» полетят из Уфы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх/ Из Грозного планируются новые рейсы в Турцию, Египет и Иран
Две крупнейшие авиакомпании Южной Кореи объединяются
Европейская комиссия (ЕК) одобрила покупку южнокорейской авиакомпанией Korean Air конкурирующей Asiana Airlines, говорится в сообщении ЕК.
Сделка на $1,4 млрд была анонсировала еще в 2020 году и требует одобрения также со стороны американских властей.
Ранее европейский регулятор опасался, что слияние ограничит конкуренцию на рынках пассажирских и грузовых авиаперевозок между европейской экономической зоной и Южной Кореей.
Для устранения этих опасений и проведения сделки Korean Air придется найти покупателя на сегмент грузовых перевозок Asiana и предоставить южнокорейскому лоукостеру T'Way Air слоты и другие активы для запуска рейсов между Сеулом и рядом европейских городов, таких как Барселона, Париж, Рим и Франкфурт.
Korean Air — крупнейшая авиакомпания Южной Кореи, Asiana — вторая по величине.
«Уральские авиалинии» с 23 февраля планируют запустить чартерные рейсы из Уфы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, сообщил аэропорт Уфы.
Полеты будут выполняться по заказу туроператора Fun&Sun каждые 10-11 дней на воздушных судах Airbus A321neo.
Как сообщалось, с 14 февраля "Уральские авиалинии" открывают чартеры в Шарм-эль-Шейх из Москвы, с 15 февраля из Волгограда. Полетная программа продлится до 9 мая.
В настоящее время прямые рейсы из Уфы в Шарм-эль-Шейх в зимнем расписании выполняет авиакомпания "Россия".
Из Грозного планируюттся новые рейсы в Турцию, Египет и Иран
Несколько новых рейсов, в том числе, международных, планируется запустить 2024 году из международного аэропорта "Грозный" (Северный) им. А.А.Кадырова (Грозный, Чечня), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
"В ближайшее время планируются новые рейсы в Москву, Новый Уренгой и Сочи авиакомпании "ЮТэйр". С 16 апреля авиакомпания "Аэрофлот" планирует открыть регулярный рейс два раза в неделю на самолете Airbus A320 в Анталию (Турция)", — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в марте планируется открытие рейса в Тегеран (Иран). Также ведутся переговоры с перевозчиком "Уральские авиалинии" о запуске рейсов в Египет и Анталию.
Как сообщалось, пассажиропоток аэропорта Грозного в 2023 году вырос на 29,3% по сравнению с показателем предыдущего года, впервые достигнув отметки в 1 млн человек. Аэропорт обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран.
С 2022 года ведутся работы по модернизации аэродромной инфраструктуры в Грозном, в том числе, строительство нового и реконструкция старого перрона для создания 23 стояночных мест, рулежных дорожек.
В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии.
Среди обслуживаемых перевозчиков — "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72