«Пакс» этим летом вновь полетит в Черногорию с Jazeera Airways

Туроператор «Пакс» в предстоящем летнем сезоне вновь запустит полетную программу в Черногорию в сотрудничестве с кувейтской авиакомпанией Jazeera Airways. Программа стартует 3 июля и продлится до 23 октября, вылеты будут выполняться дважды в неделю.

Продажи турпакетов уже начались, сообщила заместитель генерального директора Любовь Чучмаева, которую цитирует RTN.

«Как и в прошлом году, блочная перевозка в Тиват будет только у нас. Можно, конечно, приобрести билеты в свободной продаже, но по другим ценам. Продаем пакеты всего неделю и заметили некоторые отличия от прошлого года: очень хорошо бронируются прежде всего отели люксового сегмента, большинство запросов поступает на июль – конец августа, преимущественно это семьи с детьми.

Также видим растущий интерес к отдыху на частных виллах, хотя они всегда были в топе запросов», – пояснила она.

Сейчас в первую очередь бронируют такие объекты размещения, как Hyatt Regency Kotor Bay Resort (ex. Blue Kotor Bay) 5*, Regent Porto Montenegro 5*, California 5*, Iberostar Slavija 5*. Из «четверок» компания открыла продажи самого топового отеля в Бечичи Iberostar Bellevue – объект хорошо востребован.

Основным отличием нынешней программы эксперт назвала ее начало почти на месяц позже, чем годом ранее: тогда вылеты в Тиват стартовали 4 июня.

«Зато мы продлеваем перелеты до конца октября, захватывая бархатный сезон. Результаты программы прошлого года удовлетворил всех ее организаторов – и нас, и Jazeera, и черногорских партнеров, поэтому и сомнений не было – надо продолжать.

Всего в прошлом году было реализовано 36 рейсов из Москвы в Тиват со стыковкой в Кувейте, отправили на отдых в Черногорию свыше 5,6 тыс. туристов. Подсчитали, что продукт у нас бронировали более 1,5 тыс. турагентств, включая крупные сетевые объединения и онлайн-платформы», – уточнила Чучмаева.

Еще одно отличие: в прошлом году продажи направления открылись в начале апреля. Это слишком поздно для Черногории, которую всегда хорошо берут по акции раннего бронирования до марта включительно. Сейчас продажи стартовали в феврале, чтобы туристы могли в полной мере воспользоваться скидками.

«Мы ездили по регионам, продвигая наш продукт, и в каждом городе получали множество положительных отзывов. И тот факт, что мы отлетали свою прошлогоднюю программу в Тиват без единого сбоя, вселял уверенность, что рынок нас поддержит и предстоящим летом.

Уже видим, что Черногория продается очень активно, первая заявка пришла через 22 минут после появления продукта в онлайне. Это уже понятная история для рынка, и мы рассчитываем на хороший результат», – говорит Любовь Чучмаева.

Она подчеркнула, что стоимость операторского пакета получается ниже, чем если отдельно приобретать билеты в свободной продаже и наземное обслуживание.

Например, недельный турпакет с вылетом 3 июля и проживанием в отеле 3* без питания стоит от 179 тыс. рублей на двоих, в «четверке» с завтраками – от 205,7 тыс., в гостинице 5* на полупансионе – от 295,3 тыс.

/TOURBUS.RU