Туроператоры: иностранцы пока что вынуждены ехать в Россию с наличными

«Карта туриста» сможет заработать в стране лишь к лету

Иностранные туристы сейчас чаще всего едут в Россию с наличными, хотя банки работают над созданием механизмов безналичной оплаты для них, и "карта туриста" может полноценно заработать к летнему сезону, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

"Невозможность расплатиться в России картами международных платежных систем – одна из самых острых проблем, мешающих росту потока зарубежных туристов в страну.

Варианты использования банковских карт иностранцами уже предлагаются, но, по словам туроператоров, пока чаще всего они привозят в Россию валюту, меняют ее на рубли и расплачиваются наличными", — говорится в сообщении.

Глава комитета РСТ по международному сотрудничеству и гендиректор туроператора "Свой-ТС" Сергей Войтович уверен, что виртуальные карты заработают к лету.

"Внедрение виртуальных карт идет и к сезону, уверен, они заработают. Проблема в том, что выдаются они в "Шереметьево", там же меняются и кладутся деньги на карту, а большинство туристов прилетает в "Домодедово". Договариваемся о создании такого же пункта выдачи и в этом аэропорту.

Плюс какое-то время уйдет на обучение наших и иностранных сотрудников регламенту обслуживания", — рассказал он.

Г-н Войтович добавил, что из зарубежных платежных систем в России действует китайский WeChat.

"Есть случаи, когда китайские туристы расплачиваются своими карточками в России, но они пока действуют не во всех отелях и магазинах. "Картами туриста" наши туристы пока не пользуются, подавляющее большинство расплачивается наличными деньгами", — уточнила исполнительный директор компании "Фаворит" Анисия Якушева.

В компании "Академсервис", специализирующейся на приеме деловых зарубежных туристов, также рассказали, что пока они, в основном, пользуются наличными.

Как ранее сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, на законодательном уровне схема безналичной оплаты зарубежными туристами в России уже утверждена, сейчас дело за банками – начинать формирование финансового продукта для иностранцев.

По словам советника председателя правления банка "Мир привилегий" Юрия Мельникова, банки работают в трех основных направлениях решения этой проблемы.

"Первое – выдача карт через дружественный банк другого государства. Это может быть или электронная, или пластиковая карта. Все зависит от законодательства, таможни, от существующих в этом государстве правил пересечения пластиком границ.

Туристу выдается карта, она пополняется переводом, в Россию он приезжает уже с картой "Мир". Эту схему уже предлагают многие банки", — сказал эксперт.

Второй вариант – выдача карты в российском аэропорту при встрече туриста.

"Туристу выдают карту "Мир", он кладет наличные и уже свободно может передвигаться по России. При выезде он может сдать карту и получить обратно наличные, если не все средства израсходованы. Этот продукт в нынешнем году банки будут тоже использовать", — пояснил Мельников.

Третий продукт – электронные платежные средства зарубежных стран, такие как китайский WeChat или индийский PayTM.

Как напоминает «Интерфакс», в июне 2023 года Госдума приняла законопроект, который дает право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист может бронировать тур, а прибыв в Россию — расплачиваться за услуги и совершать покупки.

/TOURBUS.RU