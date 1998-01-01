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В Росавиации прошли обыски/ Uzbekistan Airways начнет полеты из Ферганы в Красноярск/ Авиакомпании в весенне-летнем сезоне будут выполнять рейсы из Ульяновска в восемь городов

В Росавиации прошли обыски

В Кремле не комментируют информацию об обысках ФСБ в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции десятков гражданских самолетов и вертолетов, - сообщает «Интерфакс».

"Эти вопросы нужно адресовать в следственные органы. В данном случае выполняются следственные действия, и мы не имеем никакого права их комментировать", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую информацию издания "Известия".

Сегодня "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов. Начиная с марта 2022 года эти борта были проданы в том числе в недружественные страны, после чего три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить, указал источник издания, близкий к силовым структурам.

Uzbekistan Airways с 16 февраля начнет полеты из Ферганы в Красноярск

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 16 февраля откроет полетную программу по маршруту Фергана — Красноярск, говорится в сообщении международного аэропорта Красноярска.

Полеты будут осуществляться три раза в неделю, по понедельникам, четвергам и субботам, на воздушных судах A320.

По понедельникам и субботам вылеты из Красноярска будут осуществляться в 6:00 по местному времени, по четвергам — в 5:35. Время в пути составит 3 часа 35 минут.

По данным аэропорта, в настоящее время Uzbekistan Airways также выполняет рейсы из Красноярска в Наманган и Ташкент.

Авиакомпании в весенне-летнем сезоне будут выполнять рейсы из Ульяновска в восемь городов

Авиакомпании в весенне-летнем расписании 2024 года будут выполнять рейсы из Ульяновска в восемь российских городов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Так, из ульяновского аэропорта им. Н.М. Карамзина ("Баратаевка"), помимо Москвы и Санкт-Петербурга, можно будет улететь в Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Сочи, Махачкалу и Калининград.

Обслуживать эти рейсы будут семь авиакомпаний: "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Сибирь", "Ред Вингс", "Икар", "Северный Ветер".

Отмечается, что с мая число рейсов в столицу ("Внуково" и "Шереметьево") возрастет до 5 в сутки, в Санкт-Петербург — до 6 раз в неделю (кроме среды). Также возрастет количество рейсов в Сочи — с июня их будет 4 в неделю.

Рейсы в Минводы возобновятся с апреля и будут доступны по субботам, в мае — по четвергам, а в июне-августе — дважды в неделю (понедельник и четверг). С мая также возобновятся рейсы в Махачкалу (вторник и пятница) и Калининград (понедельник и четверг).

В Новосибирск летом вводятся рейсы дважды в неделю (по понедельникам и пятницам), в Екатеринбург — по понедельникам и средам.

Как сообщалось, в 2023 году ульяновский аэропорт обслужил рекордное число пассажиров — 615,394 тыс. человек (на 16% больше, чем в 2022 году). Летом также выполнялись прямые чартерные рейсы в Анталью, было перевезено более 5,3 тыс. пассажиров.

/TOURBUS.rU