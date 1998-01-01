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Правительство поддержало Закон о винном туризме

Инициатива сенаторов должна быть поддержана парламентом в весеннюю сессию

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу сенаторов, направленную на развитие винного туризма в России, сообщил один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин, - информирует «Интерфакс».

"На заседании комиссии правительства РФ по законодательной деятельности поддержали законопроект № 365108-8, направленный на развитие винного туризма (энотуризма), предусматривающий формирование отечественных "винных дорог", а также продвижение идеи автотуризма, кемпинга и глэмпинга в России", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, энотуризм сегодня является одним из наиболее перспективных направлений в Ростовской области, где расположены 18 винных хозяйств. Краснодарский край, по его словам, "также богат своими виноградниками — винодельни новой волны и царского наследия одинаково ориентируются на современный мировой опыт".

Г-н Яцкин выразил надежду на то, что в весеннюю сессию 2024 года инициатива сенаторов будет поддержана парламентом.

Законопроект был внесён в Госдуму в мае прошлого года. Как отмечается в пояснительной записке к документу, мировой опыт показывает, что винный туризм — это отдельное и очень востребованное направление деятельности.

С целью его развития и популяризации российского виноделия авторы законопроекта предлагают ввести понятия "винный туризм" и "объекты винного туризма".

Кроме того, согласно записке, в Земельном кодексе РФ в составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются земли, занятые объектами капитального строительства, некапитальными строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Законопроектом предлагается дополнить состав земель сельхозназначения землями, занятыми объектами винного туризма.

Закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" дополняется статьей 171 "Особенности развития винного туризма на виноградопригодных землях".

"Статьей устанавливается, что на виноградопригодных землях субъектами туристической деятельности могут быть только винодельческие хозяйства, осуществляющие производство винодельческой продукции в установленном законодательством Российской Федерации порядке. То есть только те предприятия и фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодельческой продукции и осуществляют производство вина", — говорится в записке.

По словам авторов, эти ограничения направлены на недопущение на рынок недобросовестных предпринимателей, "которые, фактически не имея никакого отношения к виноделию, под видом "винного туризма" будут осуществлять организацию досуга отдыхающих, что особенно актуально для регионов Азово-Черноморского побережья".

Кроме того, законопроект устанавливает перечень объектов винного туризма, которые могут быть расположены на виноградопригодных землях, и требования к ним (в том числе общая площадь объектов, количество надземных этажей).

Законопроект предусматривает, что законами субъектов РФ будут устанавливаться перечни муниципальных образований, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов винного туризма на земельных участках, включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель.

В проекте официального отзыва правительства РФ, с которым ознакомился "Интерфакс", говорится, что кабинет министров "поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний ко второму чтению".

В частности, правкомиссия рекомендовала авторам определить в законопроекте порядок и правила организации винного туризма, установить общие требования к винному туризму и его услугам, соотнести положения документа с рядом федеральных законов РФ.

/TOURBUS.RU