Петербург и Казань представляют свои туристические возможности в Иране

В дни празднованиях 45-летия исламской революции в столице Ирана открылась 17-я международная туристическая выставка Tehran International Tourism Exhibition 2024, на которой представлены экспозиции двух столиц России – Санкт-Петербурга и Казани.

Выставка будет проходить с 12 по 15 февраля, на экспозициях представлены материалы и программы, в том числе, для деловых гостей и корпоративных клиентов.

По данным аналитиков, Иран обладает значительным потенциалом с точки зрения въездного туризма, а интерес граждан этой страны к городам России в целом и к Петербургу и Казани в частности за последний год заметно вырос - во многом этому способствовало введение безвизовых групповых турпоездок и запуск прямых авиарейсов.

Отмечается, что Иран в настоящее время занимает второе место среди стран дальнего зарубежья по количеству гостей, посетивших Петербург в 2023 году.

На протяжении четырех дней на тематическом стенде Северной столицы, подготовленном специалистами Конгрессно-выставочного бюро Комитета по развитию туризма, будут проходить презентации, рабочие встречи и другие мероприятия для представителей туриндустрии. Петербургские туроператоры и отельеры подробно расскажут о широком спектре возможностей для путешествий в город на Неве, включая как классические программы, так и объекты новой туристской географии.

Заказчик стенда Северной столицы - Конгрессно– выставочное бюро и Комитет развития туризма Санкт-Петербурга.

Как отмечают эксперты «Турбарометра Санкт Петербурга», на сегодняшний день Иран занимает второе место среди стран дальнего зарубежья по количеству туристов, посетивших наш город в 2023 году. Многие из них за одну поездку побывали и в Петербурге, и в Москве. Эффективно совместить туристские предложения наших мегаполисов позволяет проект «Два города – миллион впечатлений».

Также в работе выставки в Тегеране принимают участие представители из Ирана, России, Индии, Ирака, Казахстана, Венесуэлы, Вьетнама, Катара, Малайзии, Шри-Ланки, Японии и других стран.

/TOURBUS.RU