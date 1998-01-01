Туристы из Кувейта активно интересуются Россией

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways перед началом летнего сезона увеличит число еженедельных полетов между Эль-Кувейтом и Москвой из-за высокого спроса на рейсы в Россию у туристов из Кувейта, сообщают сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии и «Интерфакс».

"С момента запуска рейсов из Эль-Кувейта в Москву в феврале 2023 года авиакомпания перевезла свыше 90 тыс. пассажиров в обе стороны.

С переходом на летнее расписание в конце марта 2024 года перевозчик планирует увеличить число рейсов до семи в неделю из-за ажиотажного спроса на билеты Кувейт – Москва у туристов из Кувейта, желающих посетить Россию", — цитирует пресс-служба регионального представителя Jazeera Airways Яну Вазири.

По ее информации, как только российское правительство ввело для кувейтских граждан электронные визы, интерес к рейсам в Москву резко увеличился, их загрузка выросла на 250%. Доля продаж со стороны российского рынка составляет 65%, доля Кувейта – 35%. Загрузка рейсов на ближайшие недели – почти стопроцентная.

Директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева также отметила, что расширение объемов перевозки Jazzera Airways на летний сезон оправдано с точки зрения именно въездного туризма.

"Запросов от партнеров из Кувейта на лето много, уже сейчас поступило несколько десятков заявок. Благодаря введению электронной визы есть надежда, что в этом году множество групповых заездов состоится, и турпоток из Кувейта заметно вырастет", — сказала она.

По словам эксперта, одновременно стыковочные рейсы перевозчика активно используются и туроператорами для выездных туристических программ. Среди популярных у россиян направлений – Кипр, Шри-Ланка, а в предстоящем летнем сезоне авиакомпания планирует открыть рейс из Эль-Кувейта в Афины.

"Также на Jazzera Airways летает довольно большое количество паломников в Саудовскую Аравию. И в этом году рейсы через Кувейт на Рамадан и хадж будут очень востребованы", — сказала Домостроева.

Заместитель генерального директора компании "Пакс" Любовь Чучмаева рассказала, что туроператор активно сотрудничает с Jazeera Airways.

"В 2023 году мы с ними летали также на Шри-Ланку, в Сербию и на Кипр. Большим спросом у россиян пользовалась наша программа транзитных полетов через Эль-Кувейт в черногорский Тиват, которую мы планируем продолжить с начала июля", — пояснила она.

Эксперт добавила, что сам Кувейт пока не востребован в России как туристическое направление, так как туда сложно получить визу. Но транзитные рейсы Jazeera Airways популярны на российском рынке. По информации авиакомпании, перелет из Москвы в 95% случаях покупают транзитные пассажиры.

Как сообщает «Интерфакс», авиакомпания Jazeera Airways была создана в 2004 году. В ее парке более 20 лайнеров A320, которые могут выполнять рейсы из Эль-Кувейта на расстояние до шести часов полета.

Все дополнительные опции — питание, провоз багажа или выбор места — перевозчик предлагает за отдельную плату.

/TOURBUS.RU