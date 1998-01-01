Россияне назвали Петербург городом для «отпуска мечты»

Один из крупнейших отечественных сервисов путешествий провел опрос о планах российских туристов на 2024 год. По его результатам Санкт Петербург и Ленинградская область возглавили список направлений для отпуска мечты – о желании побывать здесь сообщили 41% опрошенных. В тройку самых востребованных регионов вошли также Краснодарский край и Москва, - сообщает Комитет по развитию туризма Города на Неве.

Речь идет не только о летних отпусках. Северная столица привлекает туристов в любое время года, здесь всегда есть чем заняться и что посмотреть, - сообщает Комитет по развитию туризма города..

Также же сервис путешествий обнародовал список самых атмосферных катков страны, в который входит петербургский каток у Флагштока. Крупнейший в городе каток площадью 11,4 кв. м расположен на берегу Финского залива, и с ледовых дорожек открывается потрясающий вид.

Популярностью у жителей и гостей Северной столицы также пользуются катки в общественных пространствах «Никольские ряды», «Севкабель Порт», «Гостиный двор», «Новая Голландия» и другие.

Широкие возможности для активного отдыха сочетаются в городе с интересной событийной повесткой, уникальными гастрономическими предложениями и, конечно, богатейшей культурно-познавательной программой.

Построить идеальное путешествие помогают официальный туристский портал и социальные сети Visit Petersburg. Здесь есть список разнообразных маршрутов, классических достопримечательностей, объектов новой туристской географии, гастрономических точек, активных развлечений, а также полезные подборки и новости сферы гостеприимства. Также можно выбрать и забронировать отель для отпуска в Северной столице.

Для привлечения гостей Комитет по развитию туризма, Городское туристско-информационное бюро и Конгрессно-выставочное бюро совместно со специалистами отрасли ведут информационную кампанию «Добро пожаловать в Петербург!». Она включает широкий круг мероприятий: от ознакомительных туров для профильных журналистов и профессионалов турбизнеса до участия в крупных выставках и выездных презентаций туристских возможностей города.

Так, в преддверии зимнего периода в крупных городах России состоялась серия деловых встреч, представляющих новогодние программы и предложения Северной столицы. В наступившем году проведение мероприятий по продвижению туристского Петербурга продолжится.

/TOURBUS.TU