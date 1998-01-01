«Уральские авиалинии» не могут начать полеты в Баку из «Жуковского»

Aвиакомпания «Уральские авиалинии», планировавшие с 8 февраля начать летать в Баку из подмосковного аэропорта "Жуковский", отменила все рейсы по этому маршруту на ближайшую неделю, поскольку авиационные власти Азербайджана не выдали перевозчику разрешение на полеты, - сообщает «Интерфакс».

"Рейс 8 февраля не состоялся, так как авиационные власти Азербайджана не выдали на это разрешения, несмотря на то, что у "Уральских авиалиний" есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса.

Причину такого решения авиавласти Азербайджана не уточнили", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Компания убеждена, что причин для отказа нет, так как "Уральские авиалинии" являются назначенным перевозчиком, обладающим всеми правами, и не имеют никаких ограничений для осуществления перевозок.

Пока что все рейсы "Жуковский" — Баку отменены до 17 февраля. Из своего базового аэропорта в Москве — "Домодедово" — "Уральские авиалинии" в азербайджанскую столицу не летают.

При этом компания продолжает выполнять рейсы в Баку из Екатеринбурга — полеты начались в середине января.

Авиационные власти РФ и Азербайджана находятся в контакте для разрешения ситуации, сообщается в телеграм-канале официального представителя Росавиации.

"Уральские авиалинии" — назначенный перевозчик на этой линии, межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами действует, ограничения по количеству рейсов на линии Жуковский — Баку — Жуковский отсутствуют", — говорится в сообщении.

В прошлые годы, напоминает «Интерфакс», разногласия между авиавластями РФ и зарубежных стран возникали из-за статуса "Жуковского". Несмотря на близкое расположение к Москве, РФ относит его к региональным аэропортам, что дает право не ограничивать количество перевозчиков и рейсов на международных рейсах (в отличие от аэропортов Московского авиаузла — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", где такое ограничение действует).

С этим в разное время не соглашались власти Грузии, Таджикистана, Израиля и Италии, которые настаивали на паритетных условиях выполнения рейсов через "Жуковский". Несколько раз споры доходили до частичного ограничения авиасообщения между странами.