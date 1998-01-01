Турпоток из России в Катар показал трехкратный прирост

Все больше туристов выбирает Катар не как авиахаб, а как самостоятельное направление для отдыха

Турпоток из России в Катар показал трехкратный прирост по итогам 2023 года, сообщила региональный менеджер Visit Qatar в России и СНГ Кристина Багателия. За прошедший год в Катаре побывали 69 тыс. российских туристов, что втрое больше, чем в 2022 году, - сообщает RTN.

«С одной стороны, столь впечатляющий результат связан с эффектом низкой базы – 2022-й был не самым простым годом. Но сейчас темпы роста сильно опережают средние по рынку. Особенно приятно, что вместе с ростом турпотока увеличивается и продолжительность пребывания туристов в Катаре, растет количество россиян, выбирающих страну как самостоятельное направление для отдыха.

Тенденцию подтверждают и туроператоры, с которыми мы плотно сотрудничаем, и Qatar Airways: за год доля туристов, выбирающих отдых в Катаре, увеличилась более чем вдвое. Ничего удивительного, ведь за последние несколько лет туристическая инфраструктура страны изменилась кардинальным образом и предлагает качественный отдых, который так ценят российские туристы», – подчеркнула Кристина Багателия.

По ее словам, Катару есть, что предложить гостям: шопинг, гастрономия, тематические парки, а также экскурсионные программы, включающие знакомство с историей, культурой и природой страны. Туристов также привлекает богатый событийный календарь: к примеру, прямо сейчас в Дохе проходит ежегодная выставка ювелирных изделий и часов DJWE 2024.

Заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева рассказала, что в прошлом году Катар приятно удивил туроператоров: «Направление начало потихоньку набирать обороты еще после чемпионата мира по футболу в 2022 году – люди бронировали стоповеры, чтобы увидеть спортивную инфраструктуру. Но сейчас речь идет уже не столько о длительных остановках для транзитных пассажиров, сколько об отдыхе в Катаре».

Туроператор провел опрос среди тех, кто бронировал направление, и выяснил, что сначала им понравился именно стоповер, а потом туристы решили вернуться и познакомиться со страной поближе. Еще одной причиной стало желание, помимо популярных ОАЭ, узнать и другие направления Ближнего Востока.

По словам г-жи Чучмаевой, «Пакс» начинал продажи Катара в 2017 году с 40 туристов в год, и почти все брали только стоповер. А теперь компания отправляет туда тысячи человек. В прошлом году уже две трети от общего количества туристов, выбиравших Катар, летели туда с целью пляжно-экскурсионного туризма на срок от 7 до 14 дней.

«В январе 2024 года Катар впервые в наших продажах поднялся на седьмое место, это удивительный результат. И сейчас бронируют очень активно – вплоть до августа и даже Новый год. У нас уже много лет туроператорский тариф на Qatar Airways, что снижает цены на пакетные туры: путешествие на шесть ночей в отеле 5* на двоих стоит от 111 тыс. рублей. Среди самых востребованных экскурсионных программ – сити-тур в Доху и сафари по пустыне к внутреннему морю», – рассказала Любовь Чучмаева.

Руководитель отдела по разработке продукта компании ITM group Ирина Юрина согласна с коллегой, что постепенный рост интереса к Катару как к самостоятельному направлению начался после чемпионата мира по футболу.

«Спрос на Катар остается неизменным, в тренде – событийный туризм: крупные выставки, спортивные мероприятия. В этом году есть большой интерес к ювелирной выставке в феврале и «Формуле-1» в ноябре. Событийный туризм повышает интерес и к другим видам отдыха: туристы совмещают в одной поездке посещение конкретного мероприятия с экскурсиями и пляжем, а потом возвращаются в Катар уже просто ради пляжей, шопинга и достопримечательностей.

Наши клиенты требовательные, предпочитают отели 4-5*. Бронируют на полтора-два месяца вперед, посещение мероприятий – до полугода. Неделя пляжного отдыха в «пятерке» по системе «все включено» обойдется в $3,4 тыс. на двоих. Пятидневные туры на «Формулу-1» с включенным билетом стоят от $1089 на человека», – пояснила она.

В компании Fun&Sun также отметили хороший рост направления. По данным компании, в зимнем сезоне спрос на Катар опережает показатель аналогичного периода прошлого года на 20%.

«В Катар едут за восточным колоритом, пляжным отдыхом, приятной погодой. Это интересная страна, и ее инфраструктура идеально подходит для туристов. А зимой для этого лучшее время: температура воздуха комфортная как в дневное, так и в вечернее время. Россияне теперь все чаще рассматривают Катар как направление для пляжного и экскурсионного отдыха, а не просто транзит», – рассказала руководитель по связям с общественностью Ольга Иванова.

/TOURBUS.RU