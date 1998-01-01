Новости Первые сто российских туристов-горнолыжников отправились в Северную Корею Приморские туристы проведут пять дней на единственном в стране зимнем курорте Масикрён

Первая группа туристов из Приморского края отправляется в КНДР на отдых на горнолыжном курорте, сообщили в пресс-службе краевого правительства. В состав группы входят почти сто человек, многие из них родом как из Владивостока, так из Хабаровска, Иркутска, Новосибирска и Москвы. В пресс-службе правительства уточнили, что в состав группы вошла также сборная Краевой спортивной школы олимпийского резерва. Вместе с тренером на учебно-тренировочные сборы летят десять человек. Всего тур рассчитан на пять дней. В рамках поездки туристы посетят достопримечательности Пхеньяна, а также побывают на горнолыжном курорте Масикрён. Как сообщал ранее «Интерфакс», тур стал возможным благодаря договоренностям делегации Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко с властями Северной Кореи, достигнутым в декабре 2023 года во время визита в КНДР. Тогда Кожемяко провел переговоры с председателем Народного комитета особого города Расон Сим Чан Иром, обсудил с представителями туротрасли КНДР ближайшие планы по запуску туров для приморских туристов, пообщался с изучающими русский язык студентами Пхеньянского университета иностранных языков, а также договорился с корейской стороной об участии школьников КНДР в первых зимних международных спортивных играх "Дети Приморья". По мнению руководителя Приморского отделения Российского союза туриндустрии Ольги Кудрявцевой, такие туры будут пользоваться спросом у жителей региона, в том числе благодаря короткому перелету. «Масикрён – горнолыжный курорт международного уровня с роскошным одноименным отелем 5*. Я там побывала в рамках недавней губернаторской поездки. Убедилась, что это полноценный курорт с отличными возможностями не только для катания, но и отдыха, скучать точно не придется. Самая высокая точка курорта – 1360 метров, самый крутой склон - почти 40 градусов. Всего там 10 многоуровневых трасс, в том числе есть для учеников. В прокате огромный выбор снаряжения. Есть ночное катание. И вся инфраструктура для отдыха – бассейн, сауна, процедурные кабинеты, открытый каток, отдельный для детей, площадка для игры в снежки, трассы для саней, рестораны, бары, бильярд», - рассказала она. «У приморцев не слишком большой выбор горнолыжного отдыха, в том числе зарубежного. В Северную Корею лететь всего 1,5 часа, авиакомпания Air Koryo летала к нам до пандемии и тогда поездки в республику пользовались спросом. Плюс к горнолыжному отдыху туристы смогут познакомиться со столицей КНДР – Пхеньяном. В программе – основные достопримечательности города, в том числе триумфальные ворота, монумент идеи Чучхе, памятник к основанию Трудовой партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие», - уточнила глава отделения РСТ в Приморье. Как сообщает РСТ, курорт Масикрён был открыт в 2014 году и считается личным проектом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Это первый и пока единственный горнолыжный курорт в стране. Он стал одной из площадок объединенной сборной по лыжам Кореи на Олимпиаде-2018. В зимнем расписании аэропорта Владивостока заявлены рейсы авиакомпании Air Koryo между столицами Приморья и КНДР по понедельникам и пятницам на Ту-204, но они пока не выполняются. /TOURBUS.RU

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