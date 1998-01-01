Туристический налог на Бали вводят с 14 февраля

Новый налог можно будет оплатить картой или наличными

Как сообщает сегодня АТОР, на Бали с 14 февраля вводят новый туристический налог.

Туроператора Space Travel и других участников рынка сегодня оповестили об этом их принимающие партнеры на индонезийском острове Бали. Налог – единоразовая оплата «за въезд» на остров, сумма – меньше десяти долларов.

«Туристический налог (150000 индонезийских рупий = 9,59 долл. США на человека) вводится к обязательной оплате 14 февраля 2024 года» – сообщила сегодня туроператору Space Travel его принимающая сторона на Бали.

По сведениям, которые получили в Space Travel, оплатить налог можно двумя способами. Первый – онлайн, в приложении https://lovebali.baliprov.go.id. Для оплаты в приложении (картой) необходимо указать: имя и фамилию, как в паспорте, номер паспорта, дату прибытия и адрес электронной почты (на него придёт подтверждение оплаты в форме QR кода для дальнейшего предъявления в пунктах проверки).

Однако при этом способе, поясняют в Space Travel, оплата может быть произведена только с карт Visa и Mastercard (оплата с UnionPay не проходит). Соответственно, туристу в этом случае нужно иметь карту иностранного банка.

Второй вариант оплаты туристического налога на Бали – наличными в аэропорту Денпасар или картой там же.

«Для оплаты в аэропорту наличными (по имеющейся информации: на специальной стойке) или картой необходимо предъявить паспорт, оплатить налог и получить QR код для дальнейшего предъявления в пунктах проверки», – пояснили в Space Travel, ссылаясь на информацию принимающей компании.

По данным АТОР, аналогичные сообщения от принимающих компаний на Бали сегодня получили и другие участники рынка.

В описании налога по ссылке пишут, что платеж действует до убытия с территории Индонезии, следовательно, можно выезжать с Бали (например, на соседние острова), возвращаться и повторно не платить.

/TOURBUS.RU