Новости Алексей Мусакин: «Расходы растут быстрее, чем доходы» Гендиректор Cronwell Development рассказал о том, почему снижается рентабельность отечественных гостиниц

Российский Союз Туриндустрии провел очередную стратегическую сессию, посвященную вопросам развитиия гостиничной туристической инфраструктуры. Открыл сессию руководитель Комитета РСТ по инфраструктурным проектам, генеральный директор Cronwell Development Алексей Мусакин (на фото). По его авторитетному мнению, расходы российских отелей в 2023 году росли быстрее, чем доходы. «Мы с коллегами подсчитали, что загрузка отелей увеличилась в среднем на 8,5-9%. Существенно увеличилось и общее количество гостей в отелях - с 64 до 77,8 млн. При этом, на первом месте по росту среднего чека, находится Ярославль - почти плюс 25%. В Москве этот показатель вырос на 15%, в Подмосковье - на 6,4%. В целом, суммарно доходы отелей выросли на 15%, средний чек - на 10%, загрузка объектов - на 10%. А вот расходы увеличились на 17%, соответственно валовая операционная прибыль тоже выросла на 10% относительно 2022 года. Так что, говоря о рентабельности, то она снизилась. Если по 2022 году она была 28%, то по итогам 2023 года составит 26%", - отметил Алексей Мусакин. Эксперт добавил, что такое положение связано, в том числе, со снижением длительности пребывания туристов в отеле: с 4,93 до 3,98 дней. «Это означает автоматический рост расходов, потому что, чем чаще меняются люди в номерах, тем больше затраты на их обслуживание, - пояснил он. - Существенно хуже с санаторно-курортными организациями. По данным Росстата, их выручка упала со 195 миллиардов до 186 миллиардов рублей. И такое падение вызвано как раз тем, что длительность пребывания гостя сократилась в среднем с 12 дней до 10,25, при этом число размещенных людей в санаториях увеличилось». Глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев поднял вопрос введения нулевой ставки НДС для гостиниц в России, который был введен 1 июля 2022 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Он высказал мнение, что такие льготы во многом облегчили работу бизнеса, но не привели к удешевлению размещения туристов, как ожидалось. «У нас была надежда на то, что это повлияет на ценообразование для туристов. К сожалению, мы видим, что эффект минимальный. А в некоторых случаях, даже наоборот, цены пошли вверх. И сегодня нам надо найти ту «золотую середину», когда и создаются условия поддержки гостиниц, и это отражается на доступности гостиниц для туристов», - отметил парламентарий. Среди активно обсуждаемых тем сессии стали проблемы инвестиции в инфраструктуру гостеприимства и способы их стимулирования, влияние кадровой проблемы и налогообложения на операционную деятельность гостиничного бизнеса Спикеры обсудили и темы взимания курортного сбора, а также кадровые вопросы - требования к стажу и образованию персонала гостиниц. /TOURBUS.RU

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