Сангаджи Тарбаев: Введение нулевой ставки НДС для гостиниц не снизило цены

Надежды законодателей на снижение цен в отелях пока что не оправдались

Введение нулевой ставки НДС для гостиниц облегчило работу бизнеса, но не привело к удешевлению размещения туристов, как ожидалось, сообщил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Сангаджи Тарбаев.

"Когда мы вводили нулевой НДС, была надежда на то, что это повлияет на ценообразование для потребителей, туристов. К сожалению, мы видим, что этот эффект минимальный, в некоторых случаях цены наоборот пошли вверх. И вот как найти эту золотую середину, когда и создаются условия поддержки гостиниц, и это отражается на доступности гостиниц для туристов", — заявил он на стратегической сессии Российского союза туриндустрии, сообщает «Интерфакс».

Как отметил руководитель комитета РСТ по инфраструктурным проектам, гендиректор Cronwell Development Алексей Мусакин, расходы российских отелей в 2023 году росли быстрее, чем доходы.

"Мы с коллегами примерно подсчитали. Доходы отелей выросли суммарно на 15%, потому что средний чек вырос на 10%, загрузка объектов – на 10%. Расходы выросли на 17%, соответственно валовая операционная прибыль выросла на 10% относительно 2022 года. Но если мы говорим о рентабельности, то она снизилась. Если по Росстату в 2022 году она была 28%, то по нашим предположениям по итогам 2023 года составит 26%", — рассказал он.

Как отметил г-н Мусакин, больше всего для туристов подорожал Ярославль, там средний чек на размещение вырос почти на 25% в 2023 году. На втором месте Москва (плюс 15%), замыкает тройку лидеров Московская область – плюс 6,4%.

"Загрузка коллективных средств размещения за 2023 год будет в приросте. Так, в январе-августе был прирост в 10,4%, точных данных по декабрю еще нет, но по нашим подсчетам, он составит в районе 8,5-9%", — сказал г-н Мусакин.

Эксперт добавил, что средняя продолжительность пребывания в российских отелях за последний год сократилась с 5 до 4 дней.

Как напоминает информагентство, нулевой НДС для гостиниц в России был введен 1 июля 2022 года. Мера распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры.

Получить льготу могут как уже работающие объекты, так и новые. Срок предоставления льготы для всех таких объектов одинаковый – 5 лет.

/TOURBUS.RU