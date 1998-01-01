Cегодня стало известно, что подмосковный аэропорт "Жуковский" в конце прошлого года обрел новых владельцев. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли.

Три источника сказали, что нынешние бенефициары "Жуковского" близки к группе "Аэродинамика", объединяющей аэропорты Сочи, Краснодара и Анапы. По данным одного из них, новые собственники получили 75% в АО "Рампорт Аэро" — компании-операторе "Жуковского".

Еще два источника утверждают, что с начала года в "Рампорт Аэро" формируется новая управленческая команда, которую представляют менеджеры из "Аэродинамики".

"Рампорт Аэро" в 2014 году учредили ООО "Юнайтед эйрпортс менеджмент" (ЮЭМ) с долей 75% и входящее в "Ростех" АО "ТВК Россия" (25%). Изначально ЮЭМ была структурой литовской группы Avia Solutions Group. Впоследствии литовцы покинули проект, продав долю в несколько этапов менеджменту "Жуковского". В частности, в 2018 году сообщалось, что собственником 22,5% в "Рампорт Аэро" стал председатель совет директоров компании Борис Алешин.

В последний раз "Рампорт Аэро" раскрывало сведения о своих владельцах в отчетности за 2021 год: 52,49% в компании было у ЮЭМ, 25,01% — у "ТВК Россия", 22,5% — у Алешина. По данным ЕГРЮЛ, до июля 2022 года 100% долей в ЮЭМ принадлежали нидерландской United Airports Management B.V., конечные бенефициары которой не раскрывались, затем компания перешла в собственность гражданки РФ Зарины Илуридзе.

В декабре прошлого года бенефициаром ЮЭМ стал Игорь Абраменко: 99% он получил через ООО "Промышленные инновации", 1% — напрямую, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Примерно в то же время, в январе этого года, у "Рампорт Аэро" сменился гендиректор: этот пост вместо Александра Коломийца занял Александр Сенин.

Параллельно г-н Сенин возглавил связанные с "Рампорт Аэро" компании "Рампорт АК", "Жиатур", "Жиа сервис".

По данным одного из источников, блокпакет "Рампорт Аэро" при этом остался у структуры "Ростеха" — но уже не у "ТВК Россия", которая находится в процессе ликвидации с ноября прошлого года, а у авиакомпании Red Wings. В отчете "ТВК Россия" сказано, что в сентябре 2023 года компания продала свой пакет в "Рампорт Аэро", покупатель там не указан.

Как напоминает «Интерфакс», аэропорт "Жуковский" открылся в 2016 году. В прошлом году обслужил 1,45 млн пассажиров (+4% г/г): основную долю пассажиропотока обеспечили рейсы "Уральских авиалиний" и Red Wings.

В 2022 году "Рампорт Аэро" впервые за все годы работы получило чистую прибыль по РСБУ, которая составила 243 млн руб.

Выручка аэропорта после этого выросла в 2,3 раза, до 1,4 млрд руб., себестоимость продаж — на 46%, до 858 млн руб.