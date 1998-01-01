Власти Ставрополья хотят вдвое увеличить размер курортного сбора

С 2108 года в регионе собрано более 1,8 млрд рублей курортного сбора

Минтуризма Ставрополья предлагает увеличить максимальный размер курортного сбора в России со 100 до 200 рублей, сообщают сегодня пресс-служба думы региона и «Интерфакс».

«Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края подготовлен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры». Документ предполагает увеличение размера курортного сбора со 100 до 200 рублей и возможность направления средств сбора не только на развитие курортной инфраструктуры, но и на иные цели, в том числе на проведение событийных мероприятий на территории курортов края», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен в Совет законодателей Российской Федерации для предварительного ознакомления.

По словам председателя думы Николая Великданя, Ставропольский край показал себя самым эффективным распорядителем курортного сбора среди регионов – участников эксперимента: с 2018 года в крае собрано более 1,8 миллиарда рублей курортного сбора. Это позволило построить, отремонтировать и благоустроить десятки объектов курортной инфраструктуры.

Ранее дума Ставропольского края разработала и направила в Госдуму законопроект о продлении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры до 31 декабря 2029 года.

На Ставрополье эксперимент стартовал в 2018 году и реализуется в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минераловодском округе. Ряд льготных категорий граждан, а также жители Ставрополья освобождены от уплаты сбора.

Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в отдельных регионах РФ и действует до 31 декабря 2024 года включительно.

/TOURBUS.RU