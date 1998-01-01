Петербург и Кубу свяжут чартерные рейсы

Как рассказали нам в пресс-службе Комитета по развитию туризма С-Петербурга, вчера в Северной столице состоялось совещание по вопросам развития туризма с Республикой Куба.

Его участниками стали заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Нана Гвичия, представитель Министерства туризма Кубы Оскар Энрикес, генеральный директор «Гаванатур интернешнл» Леональ Луис Гильот, вице-президент торгово-промышленной палаты Санкт Петербурга Екатерина Лебедева, руководитель проектов аэропорта «Пулково» Ольга Кая и другие специалисты.

Деловая встреча стала продолжением заседания в Москве с представителями стран Латинской Америки на тему устойчивого туризма. Стороны представили презентации туристского потенциала и рассмотрели возможности дальнейшего сотрудничества. Ключевым вопросом в обсуждении стало возможное введение прямых чартерных рейсов между аэропортами Кубы и Пулково.

«Для Санкт Петербурга государства Латинской Америки, в частности Куба, являются важными деловыми партнерами. Петербург всегда с особым гостеприимством принимает туристов из этих стран и старается сделать их пребывание в городе максимально комфортным. Сейчас у России есть прямое регулярное авиасообщение только с одним государством Латинской Америки, которое открыто с 1 июля 2023, и это именно Куба.

Мы бы хотели, чтобы таких авиарейсов было больше с обеих сторон. Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит еще одним шагом в развитии взаимовыгодных отношений и приведет к достижению наших целей», – прокомментировала Нана Гвичия.

Как напомнили в пресс-службе, Санкт Петербург и Куба имеют долгие налаженные партнерские отношения, в том числе в области туризма. В этом году на Кубе в честь 50-летия побратимских связей Северной столицы и города Сантьяго-де-Куба пройдут Дни Санкт Петербурга.

Такая договоренность была достигнута в мае прошлого года на заседании Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Гаване с участием заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

«Очень важно, что между нашими странами существует историческая связь, а между нашими людьми царит дружба. Считаю, что взаимного информационного продвижения городов Кубы и Санкт Петербурга должно быть больше. Нам нужно поддерживать развитие туристской отрасли друг друга. Думаю, у нас есть все условия, чтобы перейти от слов к делу», – сказал Оскар Энрикес.

Екатерина Лебедева отметила, что развитие туризма с Кубой – одно из приоритетных направлений. По ее словам, особенно перспективными в отношениях с латиноамериканскими странами являются деловой, конгрессно-выставочный и образовательный виды туризма. Отметим, что в 2022 году Конгрессно-выставочным бюро Санкт Петербурга и Деловым центром развития сотрудничества со странами Латинской Америки было подписано партнерское соглашение в целях продвижения Северной столицы как центра мирового делового туризма.

По словам Ольги Кая, сегодня есть интерес к развитию авиасообщения и повышению турпотока как со стороны Санкт Петербурга, так и со стороны Кубы. Для увеличения количества рейсов между Кубой и Северной столицей требуется поддержка авиаперевозчиков в связи с длительными и затратными перелетами, а также возможность приема авиасудов с двойной регистрацией.

Стороны договорились о продолжении переговоров по вопросу введения прямых чартерных рейсов.

Как напомнили также в пресс-службе, для увеличения турпотока Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга совместно с представителями индустрии гостеприимства реализует комплексную информационную кампанию «Добро пожаловать в Петербург!» по продвижению Северной столицы на внешних рынках, в том числе в странах Латинской Америки. Город принимает активное участие в крупных международных туристских выставках, проходящих в Латинской Америке, таких как World Travel Market Latin America.

/TOURBUS.RU