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China Eastern Airlines полетит из Петербурга в Шанхай/ Минтранс РФ не будет дополнительно поддерживать внутренние авиаперевозки/ "Белавиа" запускает прямой рейс из Гомеля в Северную столицу

China Eastern Airlines полетит из Петербурга в Шанхай

Авиакомпания China Eastern Airlines с 31 марта в рамках весенне-летнего расписания откроет полетную программу из Санкт-Петербурга в Шанхай, сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

Впервые полеты из Петербурга в крупнейший культурный и финансовый центр Китая будут выполняться ежедневно. Время в пути составит 9 часов 15 минут.

Как отметили в пресс-службе, в летний период из аэропорта Пулково также будут осуществляться рейсы в Пекин и Чэнду.

Минтранс РФ не будет дополнительно поддерживать внутренние авиаперевозки

Минтранс РФ пока не видит необходимости в выделении дополнительных субсидий на поддержку внутренних авиаперевозок, сообщил глава ведомства Виталий Савельев.

"На текущий год, исходя из возможностей федерального бюджета, мы получили всего 25 млрд руб. Поэтому да, есть такая тема, что денег вроде бы маловато — это с одной стороны. С другой стороны, надо посмотреть на рынок: 105 млн человек мы перевезли в 2023 году; рост год к году почти на 11% Это означает, что пассажир готов платить", — сказал г-н Савельев в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации в среду.

"Мы решили в этом году посмотреть по итогам первого квартала, как все это пройдет, и дальше к этой теме вернуться, — добавил он. — На мой взгляд, авиакомпании сегодня в состоянии справиться. Кроме, может быть, региональных рейсов, где мы обратимся в правительство, если будет такая необходимость".

В федеральном бюджете на 2024 год на основные программы субсидирования авиаперевозок заложено около 27 млрд руб. Годом ранее поддержка авиакомпаний была значительно больше — за счет так называемых "антисанкционных" субсидий за выполненный пассажирооборот, которых было выделено на 25,2 млрд руб.

В 2022 году, на фоне введения санкций, отрасль получила от государства рекордные 172 млрд руб.

"Белавиа" запускает прямой рейс из Гомеля в Северную столицу

Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" запускает прямой рейс из Гомеля в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Полеты стартуют с 22 марта. Время полета составит 1,5 часа. Рейс будет выполнять трижды в неделю — по вторникам, пятницам, воскресеньям.

Вылет из Гомеля — в 16:15, прилет в Санкт-Петербург — в 17:50. Вылет из Санкт-Петербурга — в 18:40, прилет в Гомель — в 20:10.

/TOURBUS.RU