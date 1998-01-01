АТОР: Групповые однодневные туры по России резко подорожали

Групповые экскурсионные туры, особенно однодневные, резко подорожали в России из-за роста цен на аренду туристических автобусов, рост цен доходит до 70%, сообщают Ассоциация туроператоров России и «Интерфакс».

"Стоимость аренды туристических автобусов в этом сезоне резко возросла. Особенно ощутимо подорожание в Москве – по сравнению с прошлым годом цены выросли в два раза. В других регионах рост цен составляет как минимум на 30-40%. Причины – проблемы с поставками комплектующих, подорожание топлива, рост зарплат водителей из-за их нехватки.

Сыграла роль и индексация утилизационного сбора для юрлиц в августе 2023 года. В итоге приобретение китайского автобуса в России сейчас обходится в два раза дороже, чем в стране изготовления", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, доля транспорта в себестоимости организованного тура составляет от 10 до 30%.

"Соответственно, увеличение транспортной составляющей на 40% ведет к удорожанию тура на 4-12%, двукратный рост, как в столице, может сделать тур дороже на четверть. Однодневные туры в отдельных случаях подорожали на 70%", — говорится в сообщении.

По данным туроператоров, начиная с ноября 2023 года подорожание автобусов приводит к "вымыванию" с рынка однодневных туров и туров небольшой продолжительности в пользу более длинных программ, где транспортная составляющая "размывается" в общей цене и становится не настолько заметной.

Например, еще в начале осени стоимость однодневного тура из Москвы в Ростов Великий или Муром была в пределах 2,2-2,8 тыс. рублей на человека. А этой зимой поднялась до 4,7 тыс. руб., что на семью из 4 человек составляет почти 20 тыс.

"Из-за роста цен туроператорам сейчас становится менее выгодно продвигать и рекламировать однодневные туры, так как в связи с падением спроса из-за возросшей цены растет стоимость привлечения каждого клиента. И прибыль с клиента однодневного тура уже не окупает затрат" – поясняют в АТОР.

Кроме того, туроператоры опасаются, что с ростом въездного иностранного турпотока дефицит автобусов в сезон станет еще острее, и экскурсионные туры по стране для российских туристов окажутся еще дороже.

Для решения проблемы дефицита в АТОР предлагают отменить таможенные пошлины на ввоз и утилизационный сбор для туристических автобусов, ввести 100% субсидирование кредитных ставок на их покупку, разрешить автобусам, осуществляющим туристскую перевозку, двигаться по полосам общественного транспорта и другие меры.

/TOURBUS.RU