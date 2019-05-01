Шенгенская виза может подорожать уже весной

Если инициатива Еврокомиссии будет одобрена, россияне будут платить за оформление визы 135 евро

Как сообщает АТОР, Европейская Комиссия (ЕК) выступила с инициативой по пересмотру суммы сборов за шенгенскую визу. Предлагается повысить базовую плату за получение визы с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей.

В представленном проекте Еврокомиссия также предложила еще больше повысить пошлину для тех стран, которые, как считается, не готовы сотрудничать с Евросоюзом по возвращению своих граждан, выдворяемых из стран ЕС за незаконную миграцию, нарушения визового режима и пр.

Если Совет ЕС решит, что существует «недостаточное сотрудничество по реадмиссии» с третьей страной, то стоимость шенгенской визы для граждан этой страны вырастет со 120/160 евро до 135 евро/180 евро.

Кроме того, пересмотр визовых сборов влияет на максимальную сумму, которую могут взимать внешние поставщики услуг в качестве сервисных сборов.

Если виза подорожает до 90 евро, то с 40 до 45 евро увеличится и сумма сервисного сбора.

Таким образом, если инициатива Еврокомиссии будет одобрена, россияне будут платить за оформление визы вместо нынешних 120 евро (визовый сбор 80 евро + сервисный сбор 40 евро) уже 135 евро.

Что касается продления шенгенской визы, то в проекте Комиссии предложено оставить пошлину прежней – 30 евро. В документе подчеркивается, что пересмотр не повлияет на визовые сборы для стран, которые уже достигли соглашений об упрощении визового режима, за исключением случаев, когда в положениях соглашения прямо упоминаются визовые сборы, указанные в Визовом кодексе.

По информации АТОР, каждые три года Комиссии ЕС поручается оценить, необходимо ли пересмотреть визовые сборы, учитывая «объективные критерии», такие как уровень инфляции в ЕС и средние зарплаты государственных служащих. По мнению Еврокомиссии, в этом году такие критерии есть, поэтому из-за уровня инфляции в ЕС пересмотр сборов назрел.

По мнению Еврокомиссии, даже несмотря на повышение, визовые сборы для Шенгенской зоны «все еще относительно низкие» по сравнению с другими странами.

Например, виза в США стоит 185 евро или 172 евро; для Великобритании — от 115 фунтов стерлингов (134 евро); для Канады — 100 долларов плюс 85 долларов за биометрию, или 130 евро; для Австралии — 190 долларов США, что эквивалентно 117 евро.

Предложение Еврокомиссии открыто для консультаций и обратной связи до 1 марта 2024 года. Граждане ЕС смогут поделиться своим мнением по этому поводу, независимо от того, поддерживают ли они повышение платы за шенгенскую визу или нет.

При этом в декабре прошлого года уже проводилась встреча по этому поводу с экспертами стран Шенгенской зоны, на которой обсуждался проект пересмотра визового сбора. Он был одобрен большинством голосов.

Если инициатива по повышению визовых сборов получит поддержку граждан ЕС, Комиссия может принять постановление, которое вступит в силу через 20 дней после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Таким образом, сборы за оформление шенгена могут повыситься еще до начала летнего сезона 2024 года.

/TOURBUS.RU