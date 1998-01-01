Погода в районе Сочи нормализуется

Сочинский курорт "Роза Хутор", закрывший накануне канатные дороги и горнолыжные трассы из-за непогоды, возобновил работу, сообщили сегодня в пресс-службе курорта.

"Сегодня по погодным условиям открыты горнолыжные трассы для катания с отметки 1350 м. Канатная дорога "Олимпия" также доступна для гостей", — сказал собеседник.

При этом он отметил, что "дополнительные зоны катания к открытию сегодня не планируются".

Ранее сообщалось, что в Сочи с 4 по 6 февраля обрушилась ливни с грозами, снегопады и сильный ветер.

"Российские железные дороги"вводят в график поезда, задержанные в понедельник из-за повреждения железнодорожного полотна в районе Сочи в результате схода селя.

Как сообщается в телеграм-канале РЖД, в настоящее время задержка большинства поездов не превышает трех часов, - сообщает «Интерфакс».

На участке Дагомыс — Якорная Щель пассажиров подвозят к поездам автомобильным транспортом: доставлено около 15 тыс. пассажиров из 50 поездов. Задействовано более 30 автобусов.

Как сообщалось, ливни, грозы, снег и сильный ветер привели к сходу селя на железнодорожное полотно в районе сочинских поселков Дагомыс и Лоо. В результате было приостановлено движение поездов, следующих в Сочи и Адлер. По данным на понедельник задерживалось около 20 пассажирских составов.

Аэропорт Сочи при этом вторые сутки работает по фактической погоде. Самолеты с запасных аэропортов продолжают прибывать в Сочи, сообщает пресс-служба авиаузла во вторник.

"Начиная с полуночи в аэропорт Сочи прибывают рейсы с запасных аэропортов. За 7 часов уже 19 бортов вернулись в Сочи, 8 рейсов обслужены и отправлены в города назначения, 11 бортов ожидают вылет. На запасных остаётся 19 воздушных судов", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что возможны накладки в обслуживании задержанных и прибывающих по расписанию рейсов.

Подчеркивается, что аэропорт и авиакомпании делают все возможное, чтобы максимально быстро отправить пассажиров в города назначения.

Ранее сообщалось, что авиарейсы, которые накануне утром были отправлены на запасные аэродромы из-за сильного ветра в Сочи, ночью во вторник начали возвращаться в аэропорт назначения.

/TOURBUS.RU

ФОТО: rosakhutor.com