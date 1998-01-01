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Директор турфирмы «Экстрим Тайм» вылатит семьям погибших на Камчатке туристов 17,5 млн руб.

Камчатский краевой суд рассмотрел апелляцию директора "Экстрим Тайм” Андрея Степанова

Камчатский краевой суд рассмотрел апелляцию директора новосибирской туркомпании ООО "Экстрим Тайм" и снизил размер компенсаций родственникам туристов, погибших во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, сообщает пресс-служба суда, которую цитирует «Интерфакс».

Напомним, что трагедия на Ключевском вулкане произошла с группой из 12 человек – десяти туристов, прибывших из нескольких регионов России, и двух гидов новосибирской туркомпании "Экстрим Тайм". 3 сентября 2022 года девять из 12 человек (гид и восемь туристов) начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные (второй гид и два туриста) остались в домике вулканологов на этой высоте.

3 сентября на высоте более 4 тыс. м пять человек, которые шли в альпинистской связке, сорвались и погибли, затем в течение нескольких дней умерли остальные четыре скалолаза. В живых остались только находившиеся в домике. Их эвакуировали спасатели.

"Камчатский краевой суд рассмотрел уголовное дело по апелляционным жалобам директора туристической фирмы, организовавшего тур на Ключевской вулкан, в результате которого погибли 8 человек. Осужденный и его адвокат просили смягчить назначенное наказание в 4 года с отбывание в колонии общего режима, а также снизить размер исков", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе краевого суда, бывший директор турфирмы полностью признал свою вину, частично компенсировал моральный вред потерпевшим и принес извинения родственникам погибших туристов.

"Изучив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Камчатского краевого суда пришла к выводу, что назначенное наказание в части срока и вида исправительного учреждения является справедливым и соразмерным совершенному преступлению.

Вместе с тем, суд принял решение снизить размер компенсации морального вреда по гражданским искам потерпевших – родственников погибших туристов. Согласно апелляционному определению, осужденный должен выплатить им более 17,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

В ноябре прошлого года директор туркомпании ООО "Экстрим Тайм" Андрей Степанов (на фото) был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 ст. 238 УК РФ), и осужден на четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима с запретом в течение трех лет заниматься туроператорской и турагентской деятельностью, а также деятельностью по организации путешествий.

/TOURBUS.RU

Фото: Соцсети

