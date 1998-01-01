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06 февраля
«Яндекс Путешествия»: В наступившем году россияне активно путешествуют на Северный Кавказ

В лидерах бронирования - Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария


 

Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по бронированию отелей в разных регионах страны, и выяснили, какие регионы были самыми популярными для путешествий в 2023 году и какие выбирают чаще в 2024 году.

 

Согласно данным сервиса, самыми трендовыми направлениями внутреннего туризма в 2023 году оказались Республика Адыгея, где рост спроса на бронирование отелей составил 143%, Карачаево-Черкесская Республика (+117%), Смоленская область (+91%), Самарская область (+65%), Краснодарский край (+55%) и Новосибирская область (+46%).

 

Помимо этого высокой популярностью стали пользоваться и другие направления — например, рост количества бронирований отелей в Кемеровской области увеличился на 75%, в Челябинской — на 59%, в Пермском крае — на 56%, Ульяновской области — на 54%, а в Саратовской на 47%.

Активно россияне посещали Иркутскую область (+46%).

 

В 2024 году самыми востребованными регионами уже успели зарекомендовать себя Карачаево-Черкесская Республика (рост спроса на отели и гостиницы в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 154%), Кабардино-Балкарская Республика (+132%), Волгоградская область (+119%), Республика Крым (+113%) и Кемеровская область (+94%).

Также высокой популярностью в 2024 году стали пользоваться и новые направления — Тверская область (+87%), Липецкая область (+80%), Хабаровский край (+79%) и Удмуртская Республика (+76%).

 

Топ регионов по поездкам за январь 2024 года

Направление

Средняя цена за ночь

Карачаево-Черкесская Республика

11 000 рублей

Кабардино-Балкарская Республика

6 800 рублей

Волгоградская область

3 500 рублей

Республика Крым

5 300 рублей

Кемеровская область

6 400 рублей

Тверская область

4 600 рублей

Липецкая область

4 200 рублей

Хабаровский край

4 100 рублей

Удмуртская Республика

4 200 рублей

/TOURBUS.RU

 

 

 


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