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06 февраля
«Яндекс Путешествия»: В наступившем году россияне активно путешествуют на Северный Кавказ
В лидерах бронирования - Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария
Аналитики «Яндекс Путешествий» изучили данные по бронированию отелей в разных регионах страны, и выяснили, какие регионы были самыми популярными для путешествий в 2023 году и какие выбирают чаще в 2024 году.
Согласно данным сервиса, самыми трендовыми направлениями внутреннего туризма в 2023 году оказались Республика Адыгея, где рост спроса на бронирование отелей составил 143%, Карачаево-Черкесская Республика (+117%), Смоленская область (+91%), Самарская область (+65%), Краснодарский край (+55%) и Новосибирская область (+46%).
Помимо этого высокой популярностью стали пользоваться и другие направления — например, рост количества бронирований отелей в Кемеровской области увеличился на 75%, в Челябинской — на 59%, в Пермском крае — на 56%, Ульяновской области — на 54%, а в Саратовской на 47%.
Активно россияне посещали Иркутскую область (+46%).
В 2024 году самыми востребованными регионами уже успели зарекомендовать себя Карачаево-Черкесская Республика (рост спроса на отели и гостиницы в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 154%), Кабардино-Балкарская Республика (+132%), Волгоградская область (+119%), Республика Крым (+113%) и Кемеровская область (+94%).
Также высокой популярностью в 2024 году стали пользоваться и новые направления — Тверская область (+87%), Липецкая область (+80%), Хабаровский край (+79%) и Удмуртская Республика (+76%).
Топ регионов по поездкам за январь 2024 года
/TOURBUS.RU
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