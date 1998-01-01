На выставке «Россия» отметят Сагаалган и запустят «коней удачи»

10 февраля наступает Новый год по буддийскому календарю - год Синего Дракона. Верующие будут отмечать Сагаалган целый месяц, а на выставке-форуме "Россия" праздничные мероприятия пройдут с 11 по 18 февраля.

В связи с этим из Улан-Удэ в Москву ,уддийские ламы уже отправили 500 молитвенных флажков Хий Морин. Директор Фонда регионального развития Бурятии Гэсэр Доржиев отметил, что в рамках работы павильона бурятской республики на выставке "Россия" они дадут возможность верующим буддистам запустить освященные флажки с мантрами, или как еще их называют «воздушные кони удачи».

«Их уже освятили в буддийском монастыре "Хамбын сумэ" "Жанчуб Допанхан", который расположен в микрорайоне Верхняя Березовка в Улан-Удэ. На флажке нужно будет написать свое имя, а потом эти Хий Морин привезут обратно в Бурятию, и мы будем вывешивать их на территории нашего комплекса», - пояснил Гэсэр Доржиев.

Министр культуры республики Соелма Дагаева добавила, что в связи с Сагаалганом Бурятия подготовила на своем стенде обширную программу.

«Все желающие смогут познакомиться с бурятской культурой, попробовать традиционные блюда, посетить мастер-классы, научиться играть в игры народов Бурятии и танцевать ёхор, - рассказала она, - Кроме того, состоится концерт "Сагаалганай амар мэндэ" и праздничное шествие, которое возглавит Сагаан Убгэн - Белый Старец, являющийся символом Сагаалгана».

Ранее, министр туризма региона Алдар Доржиев отмечал, что Бурятия – один из лидеров России и абсолютный лидер Дальнего Востока по полученной господдержке по линии нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Полученные средства позволили заявить о республике на федеральном уровне, как одном из туристических центров страны.

«Чаще всего регион посещают жители Сибири и Дальнего Востока. В целом, в 2023 году, по сравнению с показателями прошлого года, туристический поток в Республику Бурятия вырос на 51%. И если за период с января по июль прошлого года мы приняли порядка 247 тыс. гостей, то за такой же период 2023 года – 373 тыс. чел. И эта тенденция роста продолжается», - добавил министр.

/TOURBUS.RU